"Cao thủ" hạ axit uric rẻ bèo ở chợ Việt

Nhiều người khi phát hiện axit uric tăng thường rơi vào trạng thái “kiêng khem quá mức”, thậm chí không dám ăn nhiều loại thực phẩm vì lo cơn gout tái phát. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy chế độ ăn hợp lý không chỉ giúp kiểm soát bệnh mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc gout ngay từ đầu.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy, việc điều chỉnh chế độ ăn có thể giảm hơn 50% nguy cơ mắc gout, đồng thời mang lại lợi ích cho tim mạch và chuyển hóa.

Điều chỉnh chế độ ăn có thể giảm hơn 50% nguy cơ gout

Chế độ ăn được nhắc đến trong nghiên cứu dựa trên chỉ số EDINU, một mô hình dinh dưỡng do Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan phát triển. Mô hình này phân tích dữ liệu từ hơn 200.000 người để xác định những thực phẩm ảnh hưởng đến nồng độ axit uric trong máu.

Kết quả cho thấy, những người tuân thủ chế độ ăn phù hợp EDINU có nguy cơ mắc gout thấp hơn khoảng 52% so với nhóm còn lại. Không chỉ vậy, chế độ ăn này còn liên quan đến việc giảm nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ và tiểu đường type 2.

Nguyên tắc chung của chế độ ăn là hạn chế purin, giảm fructose và tăng cường thực phẩm giàu chất chống oxy hóa.

4 nhóm thực phẩm hỗ trợ hạ axit uric

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm quen thuộc có thể hỗ trợ quá trình đào thải axit uric nếu sử dụng đúng cách.

Sữa ít béo: Các loại sữa ít béo chứa protein whey và casein, giúp thúc đẩy quá trình đào thải axit uric qua thận. Ngoài ra, sữa còn hỗ trợ loại bỏ xanthine, tiền chất của axit uric.

Trái cây giàu chất chống oxy hóa: Các loại quả như anh đào, dâu tây, việt quất chứa nhiều vitamin C và các hợp chất như anthocyanin, flavonoid. Những chất này có tác dụng giảm viêm và hỗ trợ hạ nồng độ axit uric trong máu. Một số nghiên cứu ghi nhận việc ăn anh đào có thể giúp giảm tần suất cơn gout cấp.

Ngũ cốc nguyên hạt: Yến mạch, cám lúa mì và các loại ngũ cốc nguyên hạt được khuyến khích thay thế tinh bột tinh chế. Nghiên cứu cho thấy nhóm thực phẩm này có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc gout khi sử dụng thường xuyên.

Chế phẩm từ đậu: Đậu nành từng bị cho là làm tăng axit uric do chứa purin. Tuy nhiên, khi chế biến thành đậu phụ, váng đậu, hàm lượng purin giảm đáng kể. Các chuyên gia cho rằng tác dụng hỗ trợ đào thải axit uric của nhóm thực phẩm này có thể lớn hơn nguy cơ làm tăng axit uric.

Lưu ý, trong giai đoạn gout cấp, người bệnh vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, tránh tự ý bổ sung thực phẩm dù được cho là có lợi.

Những lưu ý quan trọng để kiểm soát axit uric

Bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm, người bệnh gout cần chú ý một số nguyên tắc trong sinh hoạt để hạn chế nguy cơ tái phát.

Trước hết, cần hạn chế các thực phẩm giàu purin như nội tạng động vật, nước hầm xương đậm đặc, hải sản vỏ cứng. Thay vào đó, có thể sử dụng thịt gia cầm bỏ da với lượng vừa phải.

Việc uống đủ nước cũng rất quan trọng. Mỗi ngày nên bổ sung khoảng 2 lít nước để hỗ trợ thận đào thải axit uric. Nước lọc, nước chanh, trà nhạt hoặc cà phê không đường là những lựa chọn phù hợp.

Người bệnh cần hạn chế rượu bia và đồ uống nhiều đường. Fructose trong nước ngọt và quá trình chuyển hóa cồn có thể làm giảm khả năng đào thải axit uric, từ đó làm tăng nguy cơ lên cơn gout.

Về vận động, nên lựa chọn các hình thức nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe, bơi lội hoặc tập thái cực quyền. Tập luyện đều đặn 4-5 lần mỗi tuần giúp cải thiện chuyển hóa mà không gây áp lực lớn lên khớp.

Giấc ngủ cũng ảnh hưởng đến chuyển hóa. Thức khuya, làm việc quá sức có thể làm rối loạn quá trình này. Người bệnh nên ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày và hạn chế thức khuya.

Ngoài ra, việc kiểm soát cân nặng là yếu tố quan trọng. Thừa cân làm tăng sản sinh axit uric, nhưng giảm cân quá nhanh cũng có thể gây bùng phát gout. Tốc độ giảm cân hợp lý là khoảng 2-4kg mỗi tháng.

Cuối cùng, người trên 40 tuổi hoặc có tiền sử gia đình nên kiểm tra định kỳ nồng độ axit uric và chức năng thận để phát hiện sớm bất thường.