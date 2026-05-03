Nghiên cứu mới chỉ ra một lợi ích bất ngờ của cà phê

Cà phê có thể hỗ trợ chuyển hóa đường trong cơ thể

Theo Eating Well, các nghiên cứu cho thấy uống cà phê có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nhiều cà phê hơn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, bất kể cà phê có chứa caffeine hay không chứa caffeine.

Cà phê giàu các hợp chất như caffeine và polyphenol, có thể hỗ trợ chức năng insulin tốt hơn và chống viêm. Tuy nhiên, không phải loại cà phê nào cũng mang lại lợi ích như.

Đồ uống có hương vị, cà phê hòa tan pha sẵn thường chứa thêm đường và chất béo bão hòa, có thể làm mất đi một số lợi ích sức khỏe đó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải cân nhắc loại cà phê và cách pha chế.

Không nên uống quá nhiều cà phê, không uống liên tục trong một ngày (Ảnh minh họa: News Medical).

Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc mới đây tiến hành nghiên cứu xem xét mối liên hệ giữa việc uống cà phê với các yếu tố như đường huyết lúc đói, nồng độ insulin, chỉ số đường huyết trung bình (HbA1c)… Kết quả đã được công bố trên tạp chí Nutrients.

Nhóm đã sử dụng dữ liệu thu thập được từ Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia Hàn Quốc từ năm 2019 đến năm 2021. Trong số hơn 22.500 người được khảo sát, các nhà nghiên cứu đã đưa 7.453 người tham gia vào phân tích chính của họ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng uống 2 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến quá trình chuyển hóa glucose tốt hơn một chút so với việc không uống cà phê. Cụ thể, điều này được thấy ở mức độ thấp hơn của các dấu hiệu như HOMA-IR (chỉ số dùng để đánh giá tình trạng kháng insulin trong cơ thể) và insulin lúc đói.

Nghiên cứu cho thấy uống cà phê đen có lợi hơn

Khi phân tích theo loại cà phê (đen so với cà phê có đường hoặc kem), việc uống 1 tách cà phê đen mỗi ngày có liên quan đáng kể đến quá trình chuyển hóa glucose tốt hơn. Tuy nhiên, cà phê có đường hoặc kem không cho thấy bất kỳ lợi ích rõ ràng nào. Điều này cho thấy cà phê đen nguyên chất có thể cải thiện cách cơ thể xử lý đường.

Ngoài ra, những phụ nữ uống từ hai tách cà phê trở lên có nguy cơ gặp các vấn đề về kháng insulin và tăng insulin lúc đói thấp hơn so với những người không uống cà phê. Mối liên hệ này mạnh hơn với cà phê đen, cho thấy nó có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đặc biệt.

Tuy nhiên, những lợi ích này không được quan sát thấy ở nam giới hoặc những người thêm đường hoặc kem vào cà phê. Điều này cho thấy cách tiêu thụ cà phê và sự khác biệt giữa các cá nhân, chẳng hạn như giới tính, có thể đóng vai trò quan trọng trong tác động tiềm tàng của nó đối với sức khỏe.

Nghiên cứu cũng quan sát thấy việc uống nhiều cà phê hơn có liên quan đến quá trình chuyển hóa glucose tốt hơn ở người cao tuổi. Tuy nhiên, những kết quả này cần được diễn giải cẩn thận.

Trước đó, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ cà phê thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2. Một phân tích tổng hợp 18 nghiên cứu được công bố trên Archives of Internal Medicine cho thấy mỗi tách cà phê tiêu thụ có liên quan đến việc giảm 7% nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2.

Axit chlorogen, một trong những chất chống oxy hóa chính có trong cà phê, cũng có thể làm giảm sự hấp thu glucose từ thực phẩm có đường hoặc nhiều carbohydrate. Điều này có thể làm chậm quá trình giải phóng đường vào máu sau bữa ăn và có thể có lợi trong việc ngăn ngừa tình trạng kháng insulin.

Lợi ích sức khỏe khác của cà phê

- Tốt cho gan

Cà phê đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe gan. Cà phê có thể giúp bảo vệ chống lại bệnh xơ gan ở những người có nguy cơ mắc bệnh, chẳng hạn như những người mắc chứng rối loạn sử dụng rượu hoặc bệnh gan nhiễm mỡ.

Tiến sĩ - Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Y dược cổ truyền Việt Nam, cho biết, một trong những lợi ích khác của việc uống cà phê là nó làm tăng tuần hoàn và có thể kích thích gan.

Ví dụ, một nghiên cứu được công bố trên Archives of Internal Medicine cho thấy việc tăng tiêu thụ cà phê có liên quan đến tỷ lệ tiến triển bệnh gan thấp hơn ở những người bị viêm gan C.

Trên thực tế, nguy cơ mắc bệnh gan do rượu đã giảm 20% khi uống một tách cà phê mỗi ngày. Nghiên cứu khác cho thấy cà phê cũng có thể bảo vệ chống lại bệnh xơ gan, bao gồm cả xơ gan do rượu.

- Giảm nguy cơ ung thư

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người uống cà phê có nguy cơ mắc ung thư gan và ung thư đại tràng thấp hơn, hai trong số những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư trên thế giới.

Theo TS Giang, nghiên cứu mới nổi cho thấy có thể có mối liên hệ giữa việc tiêu thụ cà phê và nguy cơ ung thư, lưu ý rằng thành phần mạnh mẽ này có thể bảo vệ chống lại một số loại ung thư khác nhau.

Ví dụ, một đánh giá được công bố trên Scientific Reports chỉ ra rằng uống cà phê có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, bao gồm miệng, họng, đại tràng, gan, tuyến tiền liệt, nội mạc tử cung...

- Ngăn ngừa trầm cảm

Cảm giác phấn chấn khi uống một tách cappuccino có bọt có thể không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một người uống càng nhiều cà phê thì nguy cơ mắc bệnh trầm cảm càng thấp.