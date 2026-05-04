7 thói quen gây hại thận mỗi ngày, nhiều người đang làm mà không biết

Thận có vai trò gì trong cơ thể?

Thận là hai cơ quan nhỏ nằm ở hai bên cột sống, bên dưới xương sườn. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ chất thải dư thừa của cơ thể, cân bằng chất điện giải. Ngoài ra, thận còn tham gia điều hòa huyết áp và sản xuất hormone cần thiết.

Khi chức năng thận suy giảm, các chất độc sẽ tích tụ trong cơ thể, làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Nếu bạn không mắc bệnh gì, một chế độ ăn uống cân bằng kết hợp uống đủ nước thường là đủ để giữ cho thận khỏe mạnh. Bên cạnh đó, một số loại thực phẩm cũng có thể giúp hỗ trợ thận khỏe mạnh.

Các triệu chứng của bệnh thận thường diễn ra âm thầm (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Những thói quen gây hại thận phổ biến cần tránh

Uống quá ít nước

Nếu uống không đủ nước, bạn có nguy cơ bị tổn thương thận, đặc biệt nếu bạn làm việc nặng hoặc trong thời tiết nóng bức. Nước giúp thận đào thải chất thải, đồng thời cũng giúp ngăn ngừa sỏi thận và giúp thuốc điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu hoạt động tốt hơn.

Những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối có thể cần hạn chế chất lỏng. Vì thế, hãy hỏi ý kiến bác sĩ chăm sóc sức khỏe về lượng nước bạn nên uống.

Những người trước đây đã bị sỏi thận nên uống nhiều nước hơn để giúp ngăn ngừa sự tích tụ sỏi trong tương lai.

Khi cơ thể thiếu nước, thận phải làm việc “vất vả” hơn để lọc chất thải. Về lâu dài, điều này dễ làm hình thành sỏi thận, suy giảm chức năng thận.

Nhịn tiểu thường xuyên

Theo bác sĩ Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), thói quen nhịn tiểu có thể gây ứ đọng nước tiểu, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tiết niệu và ảnh hưởng chức năng thận.

Các chuyên gia cảnh báo, việc duy trì thói quen này trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận.

Ăn quá mặn

Muối làm tăng gánh nặng cho thận và góp phần gây tăng huyết áp, một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận.

TS.BS Hoàng Thị Đức Ngàn, Trưởng khoa Dinh dưỡng Cộng đồng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, giải thích thêm, việc ăn quá nhiều muối làm tăng lượng natri trong cơ thể và có thể làm mất cân bằng tương đối giữa natri và kali. Nồng độ natri cao khiến cơ thể giữ nước để duy trì cân bằng thẩm thấu, làm tăng thể tích dịch ngoại bào và thể tích tuần hoàn.

Sự gia tăng thể tích này góp phần làm tăng huyết áp. Khi huyết áp tăng kéo dài, áp lực trong các vi mạch của thận, đặc biệt là cầu thận, cũng tăng lên, có thể dẫn đến tăng áp lực lọc, tổn thương cấu trúc thận và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh thận mạn tính.

Ăn quá nhiều muối cũng có thể làm tăng lượng protein trong nước tiểu, dấu hiệu cho thấy thận đang bị tổn thương. Protein niệu là một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận mạn. Ở những người đã có bệnh thận, việc tiêu thụ nhiều muối có thể làm bệnh tiến triển nhanh hơn và chức năng thận suy giảm sớm hơn.

Ở bệnh nhân có bệnh thận tiến triển, nếu giảm lượng muối xuống còn dưới mức 2g natri/ngày có thể giúp giảm đào thải protein trong nước tiểu và cải thiện mức lọc cầu thận so với người tiêu thụ cao hơn.

Lạm dụng thuốc giảm đau

Sử dụng thường xuyên các thuốc giảm đau (đặc biệt nhóm NSAIDs) có thể gây tổn thương thận nếu không kiểm soát.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, các loại thuốc giảm đau không kê đơn, chẳng hạn như thuốc kháng viêm không steroid và thuốc giảm đau, có thể làm giảm các cơn đau nhức. Tuy nhiên, chúng cũng có thể gây hại cho thận, đặc biệt nếu bạn đã mắc bệnh thận.

Vì vậy, cần hạn chế sử dụng thuốc kháng viêm không steroid thường xuyên và không bao giờ dùng quá liều lượng khuyến cáo.

Tự ý dùng thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Một số “thuốc bổ thận”, thuốc nam, thuốc bắc có thể chứa chất gây độc cho thận. Việc tự ý sử dụng kéo dài có thể dẫn đến tổn thương thận mà người dùng không hề hay biết.

Uống nhiều nước ngọt, đồ uống có gas

Các loại đồ uống này làm tăng nguy cơ sỏi thận và rối loạn chuyển hóa.

Theo WebMD, nếu uống từ hai lon trở lên nước có ga một ngày, bạn có thể có nhiều khả năng mắc bệnh thận hơn. Trong một nghiên cứu, những phụ nữ uống nước có ga có thận hoạt động kém hơn 30% sau 20 năm so với những phụ nữ khác.

Đồ uống có đường bao gồm nước trái cây và nước ngọt cũng có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh thận cao hơn.

Không kiểm tra sức khỏe định kỳ

Bệnh thận giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó can thiệp kịp thời và bảo vệ chức năng thận.

Làm gì để bảo vệ thận?

Để phòng ngừa các bệnh lý về thận, bạn nên:

- Uống đủ nước mỗi ngày.

- Ăn nhạt, hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn.

- Không tự ý dùng thuốc không rõ nguồn gốc, không theo chỉ định của bác sĩ.

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu bạn có các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Việc nhận diện sớm các thói quen gây hại thận và điều chỉnh kịp thời là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ thận và phòng ngừa suy thận.