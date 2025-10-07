Bác sĩ bật khóc, nghẹn ngào kể về hành trình chữa bệnh đặc biệt

"Chúng tôi - những bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện đầu ngành của TPHCM - đã đến với Côn Đảo bằng tinh thần xung phong và nhiệt huyết của người chiến sĩ áo trắng, mang trong tim niềm tin và trách nhiệm mà UBND TPHCM, Sở Y tế và ngành Y tế thành phố đã tin tưởng giao phó".

Tại lễ sơ kết Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm Y tế (TTYT) Quân dân y đặc khu Côn Đảo diễn ra chiều 7/10, TS.BS Huỳnh Giang Châu, bác sĩ luân phiên công tác đợt 1 của Bệnh viện Hùng Vương, đã không kìm nổi những giọt nước mắt xúc động khi kể lại hành trình một tháng làm việc tại nơi xa nhất TPHCM.

Bác sĩ Huỳnh Giang Châu nhiều lần rưng rưng khi nói về kỷ niệm ở Côn Đảo (Ảnh: Diệu Linh).

Những kỷ niệm đáng nhớ

Trong suốt thời gian công tác, đoàn bác sĩ luân phiên đợt 1 đã khám chữa bệnh cho hơn 2.600 lượt bệnh nhân, thực hiện nhiều ca phẫu thuật phức tạp ngay tại đảo, từ phẫu thuật ca đa chấn thương, nội soi cấp cứu các trường hợp viêm ruột thừa, nội soi bóc u buồng trứng, u xơ tử cung, phẫu thuật kết hợp xương mâm chày, đến đỡ sinh an toàn cho sản phụ nguy cơ cao.

"Trong một tháng ngắn ngủi, nhưng thật sự, đối với chúng tôi, đó là một hành trình đầy ý nghĩa và cảm xúc", TS Châu chia sẻ.

Những ngày đầu đặt chân lên Côn Đảo, nhóm bác sĩ gặp không ít bỡ ngỡ: điều kiện làm việc còn thiếu thốn, trang thiết bị và các phương tiện xét nghiệm còn hạn chế, thời tiết thay đổi đột ngột, thất thường.

TS Châu ấn tượng mãi về ca sinh thường đầu tiên được triển khai tại đảo. Người bệnh là một thai phụ có yếu tố nguy cơ cao, có khả năng băng huyết sau sinh. Trước đây, những ca như vậy đều phải chuyển gấp về đất liền.

Tuy nhiên, TTYT Quân dân y Côn Đảo mới đây đã được trang bị ngân hàng máu nên gia đình thai phụ yên tâm ở lại quê nhà sinh con, thay vì vào đất liền như trước. Người mẹ sau đó được bác sĩ Châu trực tiếp đỡ sinh, thành công sinh hạ em bé 2,9kg. Trẻ sau đó được BS Trần Thị Mai Liên, Bệnh viện Nhi đồng 1, trực tiếp chăm sóc.

Với BS Mai Liên, hơn một tháng công tác tại đảo, cô có cơ hội tiếp xúc với nhiều người dân tại đây. Nữ bác sĩ chia sẻ về trường hợp bé gái 4 tuổi đến khám vì ho, nhưng qua xét nghiệm lại phát hiện thiếu máu nặng, chỉ số hồng cầu rất thấp. May mắn, nhờ có ngân hàng máu mới được xây dựng tại TTYT, bé đã được truyền hồng cầu kịp thời.

"Mỗi ca bệnh được xử trí thành công là một niềm vui, một bước tiến mới của y tế Côn Đảo - nơi người dân đã có thể tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không cần phải vượt biển vào đất liền", TS Châu chia sẻ.

Ê-kíp bác sĩ luân phiên đỡ sinh cho thai phụ nguy cơ cao tại TTYT Quân dân y đặc khu Côn Đảo (Ảnh: SYT).

Không chỉ dừng ở công tác khám chữa bệnh, các bác sĩ còn thực hiện chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn nhân viên y tế tại chỗ, giúp trung tâm ngày càng chủ động hơn trong xử trí cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật cơ bản.

Với TS Châu, từng ca mổ, từng buổi hội chẩn, từng trang nhật ký công tác đều trở thành những kỷ niệm đáng nhớ và tự hào của người thầy thuốc khoác áo blouse trắng nơi đảo xa.

"Điều quý giá nhất mà chúng tôi nhận được không chỉ là kinh nghiệm chuyên môn làm việc trong điều kiện khó khăn thiếu thốn, mà còn là tình người, tình đồng đội và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi đã học được cách trân trọng từng ca bệnh, từng nụ cười của bệnh nhân và thấm thía sâu sắc hơn bao giờ hết ý nghĩa của hai chữ phục vụ'', TS Châu phát biểu.

Những bước tiến rõ rệt

Bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc TTYT Quân dân y Côn Đảo nhấn mạnh, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác đã mang lại ý nghĩa đặc biệt đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân đặc khu Côn Đảo.

Sau một tháng triển khai chương trình luân phiên bác sĩ ra đảo, TTYT Quân dân y đặc khu Côn Đảo đã ghi nhận những bước tiến rõ rệt: số lượt khám bệnh tăng 67%, điều trị nội trú tăng 75%, công suất sử dụng giường bệnh tăng 72%. Các ca bệnh nặng, phức tạp được xử trí kịp thời ngay tại chỗ.

Số lượt khám ngoại trú tăng từ trung bình 60 lượt/ngày lên đến 150, thậm chí có ngày đạt đến 200 lượt.

Công tác thu dung, điều trị nội trú tăng mạnh, nhiều ca bệnh phức tạp thuộc các chuyên khoa như nội, sản, nhi, ngoại… đã được chẩn đoán và xử lý hiệu quả ngay tại đảo, góp phần giảm đáng kể việc chuyển viện về đất liền, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị cho người dân.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Bình Dân lần đầu tiên triển khai mổ nội soi tại TTYT Quân dân y Đặc khu Côn Đảo (Ảnh: SYT).

Đặc biệt, các bác sĩ luân phiên đã phối hợp với TTYT Quân dân y đặc khu Côn Đảo triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới, lần đầu tiên được thực hiện tại địa phương. Đây cũng là tiền đề quan trọng để TTYT tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong thời gian tới.

Bên cạnh công tác khám chữa bệnh, các bác sĩ luân phiên còn tích cực tham gia hội chẩn ca khó, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo và hướng dẫn tận tình cho đội ngũ y tế tại chỗ. Nhờ đó, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại Côn Đảo ngày càng được nâng cao, người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, bác sĩ Thọ cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế như cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật tại TTYT còn thiếu thốn; nguồn nhân lực y tế còn mỏng; việc duy trì, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh lâu dài vẫn cần sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ các cấp lãnh đạo và ngành y tế thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhấn mạnh, chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến Côn Đảo bước đầu đạt kết quả tích cực nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa các nhóm bác sĩ, trong đó nhiều người là thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ nội trú được đào tạo bài bản.

Một điểm nổi bật là bác sĩ công tác tại đảo luôn được hỗ trợ chuyên môn từ lãnh đạo và chuyên gia bệnh viện tuyến trên, giúp xử lý kịp thời các ca phức tạp.

Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế hội chẩn định kỳ nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn, nhất là khi không đủ bác sĩ ở tất cả chuyên khoa trong từng đợt luân phiên.