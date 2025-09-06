Lần đầu tiên mổ nội soi cấp cứu thành công tại Côn Đảo

Chiều 6/9, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, ca phẫu thuật nội soi cấp cứu cho một ngư dân bị viêm ruột thừa cấp đã diễn ra tốt đẹp tại Trung tâm y tế Quân dân Y Côn Đảo, dưới sự hỗ trợ của nhóm bác sĩ phẫu thuật từ Bệnh viện Bình Dân.

Ca mổ diễn ra chỉ 3 ngày sau khi đoàn bác sĩ chuyên khoa TPHCM bắt đầu công tác luân phiên tại đây, đánh dấu mốc quan trọng trong nỗ lực nâng cao chất lượng y tế vùng đảo xa.

Ê-kíp thực hiện phẫu thuật cấp cứu cho ngư dân dưới sự hỗ trợ của nhóm bác sĩ từ Bệnh viện Bình Dân. (Ảnh: Sở Y tế).

Trước đó, ngư dân T.V.Đ. (36 tuổi, quê Khánh Hòa), có tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị, khu trú tại hố chậu phải kèm sốt nhẹ, nôn ói khi đang theo ghe đánh cá ngoài biển, cách đảo khoảng 50 hải lý. Anh được đưa vào Côn Đảo thăm khám và chuyển đến Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo điều trị.

Tại đây, qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ ghi nhận người bệnh sốt, ấn đau hố chậu phải. Hình ảnh siêu âm cho thấy, ruột thừa đang viêm, lòng ứ dịch, có “dấu ngón tay”. Xét nghiệm máu báo hiệu tình trạng bạch cầu tăng.

Ngay lập tức, nhóm bác sĩ đặc phái tại Côn Đảo đã hội chẩn từ xa với PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân và các bác sĩ chuyên khoa Ngoại tổng quát tại đơn vị này. Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán xác định, người bệnh bị viêm ruột thừa cấp, cần phẫu thuật cấp cứu.

Bác sĩ Lý Bảo Duy thăm khám cho người bệnh (Ảnh: SYT).

Ngay sau đó, nhóm bác sĩ phẫu thuật của Bệnh viện Bình Dân bao gồm BSCK2 Lý Bảo Duy (chuyên khoa Ngoại tổng quát) và BSCK1 Văn Phước Toàn (chuyên khoa Gây mê hồi sức) cùng các bác sĩ tại chỗ đã thực hiện phẫu thuật.

Với hệ thống phòng mổ hiện đại mới được trang bị, bao gồm máy nội soi ổ bụng, khí CO2 và dụng cụ đạt chuẩn, ca mổ kéo dài gần 1 giờ và hoàn tất thành công. Bệnh nhân hồi tỉnh thuận lợi, sức khỏe ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Chia sẻ thêm, bệnh nhân Đ. cho hay, nếu không có bác sĩ luân phiên công tác ở Côn Đảo, quãng đường cấp cứu và điều trị của anh có thể sẽ tốn nhiều thời gian di chuyển hơn.

"Tôi có thể phải đi ghe vào Cần Thơ (khu vực Sóc Trăng cũ), rồi đi đường bộ đến bệnh viện. Quãng đường dài, tốn nhiều thời gian có thể gây thêm nguy hiểm trong lúc di chuyển. Nếu thời tiết mưa bão, việc đi cấp cứu gần như không thể", anh so sánh.

Với Sở Y tế TPHCM, ca mổ này là một trong những kết quả cụ thể đầu tiên của đoàn bác sĩ chuyên khoa luân phiên đến công tác tại Đặc khu Côn đảo.

"Sở trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các y, bác sĩ trong những ngày đầu tiên luân phiên đến công tác tại Côn đảo", cơ quan này cho hay.

Trước đó, sáng 3/9, Đoàn các bác sĩ chuyên khoa của ngành Y tế TPHCM luân phiên đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y Côn đảo đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại đây.

Đoàn gồm 7 bác sĩ đến từ 6 bệnh viện hàng đầu TPHCM, bao gồm Bệnh viện Bình Dân, Nhân Dân Gia Định, Hùng Vương, Nhi Đồng 1, Chấn thương Chỉnh hình và Nguyễn Tri Phương.

Theo nhật ký công tác được ghi nhận, trong ngày đầu nhận nhiệm vụ, các bác sĩ đã bàn giao, hướng dẫn lắp đặt, chuẩn bị hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm y tế Quân Dân y Côn Đảo. Đoàn cũng đã bắt đầu các hoạt động thăm khám sơ bộ các bệnh lý thường gặp cho người dân tại đây.