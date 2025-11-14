Bác sĩ Việt Nam giới thiệu kỹ thuật thay khớp tại hội nghị Pháp

Hội nghị Hội phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình Pháp (Ảnh: Thao Nguyen).

Hội nghị Hội Phẫu thuật Chấn thương Chỉnh hình Pháp (SOFCOT) là sự kiện khoa học thường niên của ngành chấn thương chỉnh hình Pháp và châu Âu, quy tụ khoảng 4.600 chuyên gia, 400 diễn giả cùng hơn 500 bài trình bày đến từ nhiều quốc gia.

Chủ đề của hội nghị năm nay tập trung vào quản lý hồ sơ người bệnh và các công nghệ mới trong phẫu thuật chỉnh hình, cùng hai chuyên đề chính về thay khớp trong gãy khớp gối và mối liên hệ giữa bệnh lý cột sống thắt lưng, khớp háng.

Trong khuôn khổ hội nghị, Việt Nam được chọn làm quốc gia khách mời, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác y học giữa hai nước. Đoàn Việt Nam tham dự với hơn 10 báo cáo khoa học bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, tập trung vào các chủ đề nội soi khớp, thay khớp và phục hồi chức năng, giới thiệu các kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm điều trị trong nước.

Báo cáo của bác sĩ Tăng Hà Nam Anh được trình bày bằng tiếng Pháp, giới thiệu quá trình phát triển kỹ thuật thay khớp tại Việt Nam trong hơn hai thập kỷ, từ giai đoạn khởi đầu đến hiện nay. Kỹ thuật thay khớp “về trong ngày” được đánh giá là bước tiến quan trọng trong điều trị, giúp rút ngắn thời gian nằm viện, giảm nguy cơ biến chứng và chi phí cho người bệnh.

Bác sĩ Tăng Hà Nam Anh tham gia báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Thao Nguyen).

Theo bác sĩ Nam Anh, phương pháp này kết hợp phẫu thuật ít xâm lấn, gây tê chọn lọc và kiểm soát đau hiệu quả, nhờ đó người bệnh có thể vận động chỉ vài giờ sau mổ. Kỹ thuật hiện đã được áp dụng tại một số bệnh viện lớn ở Việt Nam và cho kết quả khả quan.

Sự kiện bác sĩ Việt Nam báo cáo tại hội nghị SOFCOT, cùng sự tham gia của nhiều công trình nghiên cứu trong nước, thể hiện bước tiến vững chắc của ngành chấn thương chỉnh hình Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế. Việc làm chủ và ứng dụng các kỹ thuật hiện đại, đang góp phần nâng cao chất lượng điều trị, rút ngắn thời gian hồi phục và mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh.

Những kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần học hỏi và khát vọng vươn lên của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của y học nước nhà trên bản đồ y học thế giới.