Khối u thái dương vỡ loét, thiếu niên 16 tuổi phát hiện ung thư da

Mới đây, Bệnh viện K tiếp nhận bệnh nhân L.Đ.T. (16 tuổi, người dân tộc Dao, quê Phú Thọ) với chẩn đoán ung thư da vùng thái dương trái, tiền sử trước đó đã phẫu thuật 2 lần tại địa phương.

Năm 2025 khối u tiếp tục tái phát, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ cận nghèo tại địa phương, em T. không nhập viện điều trị. Khi khối u phát triển nhanh hơn, kích thước 7cm, gây biến dạng vùng mặt, em T. mới nhập viện Bệnh viện K.

Khối u vùng thái dương của bệnh nhân bị vỡ, lở loét (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

TS.BS Ngô Xuân Quý, Trưởng khoa Ngoại đầu cổ Bệnh viện K cho biết: "Bệnh nhân T. được chẩn đoán khối ung thư da vùng thái dương. Khối u phát triển to, nếu kéo dài không điều trị có thể xâm lấn mắt, nguy cơ bỏ nhãn cầu. Vì thế, bác sĩ chỉ định phẫu thuật sớm để đảm bảo về sức khỏe, thẩm mỹ cho người bệnh”.

Tuy nhiên, bệnh nhân T. có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bản thân em đã nghỉ học từ lớp 4, ở nhà phụ giúp việc bố mẹ làm nông, gia đình không có nguồn thu nhập nào khác.

Khi đến Bệnh viện K, gia đình cũng không có đủ chi phí tạm ứng. Em được một bác sĩ hỗ trợ tiền để tạm ứng viện phí là 2 triệu đồng.

Trước hoàn cảnh của bệnh nhân, các bác sĩ Khoa Ngoại đầu cổ đã phối hợp cùng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện K kêu gọi một số nhà hảo tâm hỗ trợ cho T. tổng số tiền là gần 50 triệu đồng giúp em trang trải chi phí điều trị.

Ngày 19/5, TS.BS Ngô Xuân Quý và ThS.BSNT Trần Đức Toàn thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân T.

Các bác sĩ đã cắt rộng khối u, đảm bảo triệt căn và bảo tồn được mắt. Ê-kíp phẫu thuật đã kiểm soát tốt vấn đề mất máu trong mổ. Đồng thời, các bác sĩ đã dùng vạt xoay da đầu để che phần khuyết hổng khi cắt bỏ khối u, đảm bảo thẩm mỹ cho người bệnh.

Sau mổ một ngày, tình trạng bệnh nhân hồi phục tốt, hiện tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện K.

Bệnh nhân được cắt bỏ khối u thành công, che phủ vùng khuyết bằng vạt da khác (Ảnh: Trần Hà).

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, ung thư da dễ bị bỏ sót vì thường bị nhầm lẫn với các bệnh da liễu thông thường.

"Khi thấy vùng da trên cơ thể xuất hiện thay đổi về màu sắc, hình thái; xuất hiện vết loét không lành; nốt ruồi thay đổi màu sắc, kích thước hoặc hình dạng; mảng da bong tróc sần sùi; tổn thương dạng nốt, dạng loét; dạng mảng đỏ... mọi người không nên chủ quan, cần đến cơ sở chuyên khoa để thăm khám, đánh giá và điều trị kịp thời, bởi nếu được phát hiện sớm, ung thư da hoàn toàn có thể kiểm soát, điều trị khỏi", TS.BS Ngô Xuân Quý khuyến cáo.