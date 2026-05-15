Từ dấu hiệu tưởng viêm tiết niệu, người đàn ông bị ung thư tuyến tiền liệt

Ngày 15/5, thông tin từ Bệnh viện K cho biết, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật robot cắt toàn bộ tuyến tiền liệt cho bệnh nhân P.Q.K. (71 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội), được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 2.

ThS.BSCKII Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện K cho biết, ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý ác tính phát triển từ các tế bào tuyến tiền liệt (cơ quan nhỏ dưới bàng quang nam giới), phổ biến ở độ tuổi trung niên trở lên (khoảng trên 50 tuổi).

Bệnh nhân ổn định, tỉnh táo sau ca phẫu thuật (Ảnh: Trần Hà).

Đáng nói, bệnh thường tiến triển âm thầm với các triệu chứng như tiểu khó, tiểu buốt rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý lành tính khác liên quan đến đường tiểu của nam giới.

Như trường hợp bệnh nhân P.Q.K., ông đi khám với biểu hiện tiểu khó, tiểu buốt. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện nhân cứng tại tuyến tiền liệt và xét nghiệm chỉ số PSA tăng cao 9,03 ng/ml (mức bình thường là dưới 4 ng/ml).

Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 2, nhóm nguy cơ trung bình.

Theo BS Dũng, với ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú, phẫu thuật là phương án điều trị tốt nhất, giúp loại bỏ triệt để khối u, ngăn ngừa di căn.

Với trường hợp này, bác sĩ đánh giá bệnh nhân được phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn bệnh chưa tiến triển, khối u còn khu trú trong tuyến tiền liệt, chưa xâm lấn ra ngoài và chưa có di căn xa.

"Đây là thời điểm vàng để phẫu thuật triệt căn, mang lại cơ hội điều trị khỏi bệnh cao nhất. Sau hội chẩn và trao đổi với người nhà bệnh nhân, các bác sĩ quyết định cắt toàn bộ tuyến tiền liệt nội soi bằng robot", BS Dũng thông tin.

Người nhà bệnh nhân cho biết, ngay từ khi bố có dấu hiệu tiểu buốt, khó tiểu, khi nghĩ đến nguy cơ ung thư, gia đình đã tìm hiểu về phương pháp mổ nội soi robot hiện đại.

"Chúng tôi được biết tại Bệnh viện K rất nhiều ca phẫu thuật robot thành công. Vì thế, khi chưa xác định là ung thư, gia đình đã đưa bố đến Bệnh viện K để khám. Khi được chẩn đoán ung thư, chúng tôi quyết định trao đổi với bác sĩ tìm hiểu thêm về phương pháp này, và lựa chọn mổ nội soi robot để hạn chế được nguy cơ mất máu, đảm bảo an toàn và thời gian phục hồi nhanh hơn sau mổ", người nhà bệnh nhân thông tin.

Gia đình bệnh nhân lựa chọn phẫu thuật nội soi robot sau khi được tư vấn kỹ (Ảnh: Trần Hà).

Ca mổ cho bệnh nhân được thực hiện ngày 12/5 diễn ra thuận lợi. Sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, thể trạng ổn định, ngày thứ hai sau mổ bệnh nhân đã ngồi dậy đi lại, rút dẫn lưu ổ bụng và ăn nhẹ.

ThS.BSCKII Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện K cho biết, phẫu thuật nội soi robot mang lại độ chính xác cao, bảo tồn tối đa bó mạch - thần kinh xung quanh tuyến tiền liệt, từ đó giúp duy trì chức năng cương và kiểm soát tiểu tiện sau mổ.

Hệ thống nội soi robot cung cấp hình ảnh 3D phóng đại, rõ nét, giúp bác sĩ quan sát chi tiết các cấu trúc giải phẫu phức tạp trong vùng chậu, đảm bảo lấy bỏ triệt để khối u.

Đặc biệt, phẫu thuật nội soi robot giúp thời gian hồi phục nhanh, giảm nguy cơ tai biến trong và sau phẫu thuật bởi phương pháp này xâm lấn tối thiểu. Bác sĩ chỉ rạch một số đường mổ nhỏ, giúp bệnh nhân ít đau đớn, giảm mất máu và hạn chế nguy cơ nhiễm trùng.