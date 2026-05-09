Kết quả kiểm nghiệm vụ hơn 60 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Ngày 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị cho biết, đã có kết quả kiểm nghiệm các mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập (Quảng Trị).

Kết quả từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy có vi khuẩn Salmonella spp trong 7 mẫu bệnh phẩm và 4 mẫu thực phẩm. Cùng với đó, vi khuẩn Bacillus cereus cũng được ghi nhận trong 4 mẫu thực phẩm.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho các bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo bác sĩ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, Salmonella spp là nhóm vi khuẩn đường ruột nguy hiểm, thường tồn tại trong thực phẩm chế biến không bảo đảm vệ sinh như thịt, trứng, sữa hoặc thức ăn để lâu ngày.

Người nhiễm vi khuẩn Salmonella thường có biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và mất nước sau vài giờ đến vài ngày sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn.

Trong khi đó, Bacillus cereus là loại vi khuẩn thường xuất hiện trong các thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là tinh bột, thịt và thức ăn bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp. Vi khuẩn này có thể sinh độc tố gây nôn ói, đau bụng và tiêu chảy cấp.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị đã gửi thông báo kết quả kiểm nghiệm đến các cơ quan chức năng để làm rõ, kết luận vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập.

Như Dân trí đã thông tin, từ ngày 29/4 đến 2/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, Quảng Trị tiếp nhận điều trị hơn 60 bệnh nhân trú tại xã Tân Lập, đa số ở độ tuổi 11-15, là học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc, xã Tân Lập.

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước. Sau quá trình điều trị, sức khỏe các bệnh nhân ổn định và xuất viện.

Lãnh đạo UBND xã Tân Lập cho hay các bệnh nhân đều mua và ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập vào ngày 28 và 29/4. Riêng ngày 29/4, cơ sở này bán cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Lộc, xã Tân Lập 44 ổ bánh mì.

Lực lượng chức năng cũng đã làm việc với cơ sở bánh mì, thu thập các mẫu thực phẩm liên quan và đề nghị cơ sở này tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/4 để chờ cơ quan chức năng làm rõ và có kết luận chính thức về vụ việc.