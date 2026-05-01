46 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Sáng 1/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị) xác nhận đơn vị đang điều trị 46 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân nhập viện từ ngày 29/4 đến 1/5 với triệu chứng sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi và có dấu hiệu mất nước.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa điều trị cho các bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đa số bệnh nhân ở độ tuổi 11-15 tuổi. Trước khi có các triệu chứng nghi ngộ độc, họ ăn bánh mì của một tiệm bánh ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, Quảng Trị.

Ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, cho biết các bệnh nhân đã được truyền dịch, bù nước và điện giải, uống kháng sinh. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân tạm ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nặng.

Phần lớn bệnh nhân nghi bị ngộ độc là học sinh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Liên quan đến vụ việc, bà Hồ Thúy Vinh, Chủ tịch UBND xã Tân Lập, cho hay lãnh đạo xã đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi các bệnh nhân và tìm hiểu sự việc.

Theo bà Vinh, bệnh nhân phần lớn là học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc, xã Tân Lập.

“Các bệnh nhân nhập viện nghi bị ngộ độc do ăn bánh mì nên chúng tôi đang rà soát các trường hợp có ăn bánh tại tiệm bánh ở thôn Tân Sơn. Những người có triệu chứng ngộ độc, dù nặng hay nhẹ cũng sẽ đưa vào bệnh viện để kiểm tra, điều trị. Cơ quan chức năng đang lấy mẫu nguyên liệu của tiệm bánh để làm rõ nguyên nhân”, bà Vinh nói.