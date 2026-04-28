Hy hữu: Bác sĩ lấy chìa khóa và vòng sắt từ dạ dày bệnh nhi 14 tuổi

Ngày 28/4, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi thông tin, trước đó, bệnh nhi 14 tuổi được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau họng, tinh thần hoảng loạn do vô tình nuốt chìa khóa cửa. Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã chỉ định cho cháu nhập viện để theo dõi, kiểm tra nhằm đưa ra phương pháp xử lý phù hợp.

Chìa khóa được lấy ra từ dạ dày cháu bé (Ảnh: Kim Ny).

Kết quả chụp X-quang xác định chiếc chìa khóa cửa có gắn một vòng sắt đang nằm trong dạ dày bệnh nhi. Bác sĩ đã sử dụng phương pháp nội soi có gây mê để lấy dị vật.

Các bác sĩ Khoa Nhi tiêu hóa đánh giá đây là trường hợp khá hy hữu. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, dị vật có thể gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, thậm chí dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Thời gian gần đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận và điều trị cho nhiều trẻ nuốt các loại dị vật như đồng xu, pin, xương cá hoặc các vật nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giám sát, nhắc nhở trẻ không ngậm hoặc đưa vật lạ vào miệng nhằm tránh những sự cố đáng tiếc.