Cháu bé 13 tuổi bị lưỡi câu cá dạng chùm cắm sâu vào cổ

Ngày 5/2, bác sĩ Nguyễn Viết Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, cho biết đơn vị đang điều trị một bệnh nhi bị thương vùng cổ do vật nhọn gây ra.

Bệnh nhi N.Q.K. (13 tuổi, trú tại xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) được đưa vào viện trong tình trạng lưỡi câu cá dạng chùm cắm sâu vào vùng cổ, chảy máu.

Móc câu cắm vào cổ cháu bé 13 tuổi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Qua kiểm tra, bác sĩ nhận thấy lưỡi câu cắm sâu vào phần mô mềm, đe dọa các cấu trúc quan trọng như mạch máu và dây thần kinh. Vị trí vết thương nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Các bác sĩ đã thực hiện thủ thuật lấy dị vật an toàn khỏi cổ bệnh nhi. Trước đó, cháu K. vui chơi gần nhà, không may bị vướng lưỡi câu cá vào cổ, gây tổn thương.

Lưỡi câu cá được lấy ra khỏi cổ bệnh nhi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo bác sĩ, khi dị vật mắc vào vùng cổ, mặt hoặc các vị trí nguy hiểm, người dân không tự ý xử lý tại nhà, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được can thiệp kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc.