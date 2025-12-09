Bé gái 6 tuổi ăn nửa cân tóc

Trước đó, cháu bé được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng, mệt mỏi, bụng cứng. Người nhà cho biết cháu có thói quen ăn tóc.

Búi tóc nặng 0,5kg được lấy từ dạ dày bé gái 6 tuổi (Ảnh: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi).

Qua nội soi, bác sĩ phát hiện một búi tóc xoắn chặt, chiếm toàn bộ dạ dày của bệnh nhi. Các bác sĩ đã phẫu thuật để lấy búi tóc nặng khoảng 0,5kg.

Theo các bác sĩ, cháu bé mắc hội chứng Rapunzel, một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi bứt và ăn tóc. Hội chứng này thường gặp ở trẻ em gái.

Những người ăn tóc kéo dài sẽ dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Tháng 3, các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi cũng lấy một búi tóc nặng 1kg từ dạ dày của bé gái 12 tuổi.