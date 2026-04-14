Con nuốt đinh vít, mẹ vỗ lưng khiến dị vật trôi sâu vào dạ dày

Ngày 14/4, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin, bác sĩ đã nội soi cấp cứu lấy dị vật trong dạ dày bệnh nhi L.B.N. (21 tháng tuổi, trú tại xã Gio Linh, Quảng Trị).

Trước đó, trong lúc chơi đùa, cháu N. vô tình nuốt phải đinh vít dài khoảng 2,5cm. Do hoảng loạn và mất bình tĩnh, mẹ cháu N. vỗ vào lưng con với mong muốn đẩy dị vật ra ngoài nhưng lại khiến đinh trôi sâu vào dạ dày.

Chiếc đinh vít được lấy ra ngoài, sức khỏe cháu bé dần ổn định (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị).

Qua thăm khám và chụp X-quang, các bác sĩ xác định dị vật nằm trong dạ dày, có thể gây thủng đường tiêu hóa, xuất huyết và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được xử lý kịp thời.

Các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định nội soi cấp cứu để lấy dị vật. Sau 30 phút, đinh vít được lấy ra an toàn, sức khỏe bệnh nhi ổn định.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên để trẻ chơi với các vật dụng nhỏ, sắc nhọn như đinh, vít, pin hay đồng xu. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phụ huynh cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.