Hơn 600.000 người Việt bị căn bệnh "xóa nhòa kí ức", ngăn ngừa thế nào?

Sáng 26/9, Bệnh viện Lão khoa Trung ương phối hợp cùng Hội Lão khoa Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống bệnh Alzheimer và Ngày Bệnh Alzheimer Thế giới với chủ đề "Phòng ngừa sớm - Lưu giữ ký ức dài lâu".

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu trí nhớ và sa sút trí tuệ - Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trên thế giới có khoảng 57 triệu người đang sống chung với sa sút trí tuệ, trong đó bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60-70% trường hợp.

Tổ chức Y tế thế giới dự báo, số người mắc sa sút trí tuệ có thể tăng lên khoảng 78 triệu vào năm 2030 và hơn 139 triệu vào năm 2050.

Hiệp hội Alzheimer Thế giới (ADI) cảnh báo gánh nặng tử vong do Alzheimer đang gia tăng nhanh chóng, dự báo đến năm 2040 sa sút trí tuệ sẽ trở thành nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 3 toàn cầu.

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 600.000 người đang sống chung với căn bệnh này, xu hướng ngày càng tăng.

Bệnh viện Lão khoa Trung ương tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động cắm hoa, tư vấn cho người bệnh về nhận biết dấu hiệu căn bệnh Alzheimer (Ảnh: Nhâm Nhâm).

PGS.TS Nguyễn Trung Anh - Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương - cho biết, rất nhiều người nhầm tưởng, sa sút trí tuệ (chủ yếu do bệnh Alzheimer) là quá trình lão hóa tự nhiên, thường gặp khi về già.

Thực tế Alzheimer là một bệnh và rất nghiêm trọng nếu ở giai đoạn cuối, đòi hỏi được quan tâm đặc biệt. Bệnh Alzheimer với triệu chứng, thể bệnh khác nhau dần dẫn đến tàn phế, gây gánh nặng lớn cho người bệnh, cho gia đình người bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội.

Nếu được phát hiện sớm, điều trị sớm sẽ mang lại hiệu quả, chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh.

Các biểu hiện sa sút trí tuệ ban đầu thường không rõ ràng, nhưng vẫn có một số dấu hiệu phổ biến. Dấu hiệu đặc trưng đầu tiên của tình trạng sa sút trí tuệ gồm:

- Giảm trí nhớ; nhầm lẫn vị trí các đồ vật và khó tìm lại.

- Nhầm lẫn về thời gian và địa điểm; giảm khả năng phán đoán; ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người bệnh; giảm khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra các quyết định.

- Thay đổi về cảm xúc, tính cách (rối loạn về cách dùng từ)…

Do đó, khi có biểu hiện quên kéo dài, quên có xu hướng tăng lên, rối loạn cảm xúc, hành vi nên đi khám sớm.

Về lâu dài, bệnh Alzheimer gây ra tình trạng suy giảm dần chức năng não bộ, dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng về trí nhớ, tư duy, hành vi và khả năng tự chăm sóc bản thân. Đây là một bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển, tức là tình trạng sẽ xấu đi theo thời gian, không hồi phục.

PGS.TS Nguyễn Trung Anh - Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Ảnh: Nhâm Nhâm).

Người bệnh Alzheimer thậm chí quên cả tên người thân, đồ vật quen thuộc, quên sự việc vừa xảy ra, quên lịch hẹn, thời gian, địa điểm...

Chương trình hưởng ứng Tháng hành động phòng chống bệnh Alzheimer và Ngày bệnh Alzheimer Thế giới năm nay được tổ chức với chủ đề "Phòng ngừa sớm - Lưu giữ ký ức dài lâu" nhằm nhấn mạnh vai trò của phòng ngừa sớm sa sút trí tuệ để bảo vệ trí nhớ, duy trì chất lượng sống và giảm gánh nặng cho gia đình, xã hội.

"Đây cũng là minh chứng cụ thể cho sự chủ động của Bệnh viện Lão khoa Trung ương trong việc thực hiện tinh thần Nghị quyết 72 ngay từ đầu, từ rất sớm với những hoạt động thiết thực", PGS Nguyễn Trung Anh nói.

PGS Trung Anh kêu gọi mọi người cùng chung tay lan tỏa thông điệp: Bảo vệ trí nhớ, chăm sóc não bộ, đồng hành cùng người bệnh Alzheimer và gia đình họ.