Hàng chục ca tai nạn sinh hoạt, ngộ độc cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy dịp lễ

Sáng 5/5, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã thông tin về số liệu thống kê các trường hợp cấp cứu, điều trị tại nơi này dịp lễ 30/4-1/5.

Cụ thể, từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu tổng cộng 1.395 ca bệnh (trung bình 279 ca/ngày). Trong đó, có 241 ca tai nạn giao thông, 43 ca tai nạn sinh hoạt, 22 trường hợp do đả thương và 11 người bị ngộ độc.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn bệnh viện có 219 ca phẫu thuật cấp cứu (trung bình 44 ca/ngày), bao gồm 136 ca chuyển từ khoa Cấp cứu đến.

Phân loại theo chuyên khoa, chiếm nhiều trường hợp mổ cấp cứu nhất là các khoa Chỉnh hình (56 ca), Ngoại Tiêu hóa (40 ca), Thần kinh (36 ca), Tai Mũi Họng (36 ca), đa chấn thương (26 ca)...

Bệnh nhân điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).

Đến 7h ngày 5/5, có 968 bệnh nhân được xuất viện dịp lễ, và còn hơn 1.700 trường hợp điều trị nội trú ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Tổng lượng máu sử dụng dịp này là 692 đơn vị máu (loại 350ml). Hiện tại, bệnh viện còn lưu trữ 6.376 đơn vị máu.

Nếu so sánh với dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, tổng số bệnh nhân vào cấp cứu năm nay tại Bệnh viện Chợ Rẫy giảm 25 ca. Ngoài cấp cứu do đả thương tăng nhẹ, các trường hợp cấp cứu vì những nguyên nhân khác đều giảm.

Đặc biệt, các trường hợp vào điều trị do ngộ độc trong 5 ngày nghỉ lễ năm nay giảm mạnh (50%) so với năm ngoái (11 ca so với 22 ca của dịp lễ năm 2024). Ngoài ra, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt cũng ít hơn 30 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Các bác sĩ cảnh báo, người dân cần cẩn trọng khi sinh hoạt, sử dụng các thiết bị điện và xăng dầu, chú ý đặt các vật dễ cháy xa tầm tay trẻ em. Bên cạnh đó, cần tiết chế trong vấn đề uống rượu bia - nhất là các dịp nghỉ kéo dài - để không xảy ra say xỉn, mất kiểm soát dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn nguy hiểm.