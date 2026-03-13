Hơn 10.000 ca mổ tim, Trung tâm Tim mạch BV Nhi Trung ương được vinh danh

Trong hai ngày 12-13/3, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức Hội nghị “Cập nhật kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị tim bẩm sinh phức tạp” và nhận danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”.

GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, sau gần 10 năm phát triển, Trung tâm Tim mạch của bệnh viện đã thực hiện hơn 10.000 ca phẫu thuật tim hở, khoảng 5.000 ca phẫu thuật tim kín, gần 7.000 ca can thiệp tim mạch và hơn 2.000 ca can thiệp điều trị rối loạn nhịp cho bệnh nhi.

GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương (Ảnh: Chi Chi).

Riêng đối với phẫu thuật tim hở, tỷ lệ này duy trì ở mức 1,8-2,5%, tương đương với nhiều trung tâm tim mạch tại các quốc gia có hệ thống y tế phát triển như Hoa Kỳ, các nước châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trung tâm hiện nay là cơ sở hàng đầu của khu vực Đông Nam Á về phẫu thuật tim sơ sinh cũng như các bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp.

Trung tâm Tim mạch được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ sáu trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương là đơn vị thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ sáu trên thế giới được nhận danh hiệu này (Ảnh: Chi Chi).

TS.BS Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, trong khi tại nhiều trung tâm trên thế giới, mỗi năm chỉ thực hiện khoảng 400-500 ca phẫu thuật tim bẩm sinh, thì tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca phẫu thuật có thể lên tới hơn 1.000 ca mỗi năm.

"Một kết quả rất rõ ràng là tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật tim đã giảm xuống còn khoảng 2-3%, trong khi trước đây tỷ lệ này có thể lên tới khoảng 40% ở một số giai đoạn rất sớm của chuyên ngành", TS Tùng thông tin.

Theo PGS.TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện đơn vị có khả năng phẫu thuật toàn bộ các dạng bệnh tim bẩm sinh, từ những trường hợp đơn giản cho đến các dị tật phức tạp nhất.

Tại Trung tâm Tim mạch, nhiều ca can thiệp tim mạch được thực hiện khi trẻ mới sinh vài ngày (Ảnh: Chi Chi).

Đặc biệt, trung tâm có nhiều kinh nghiệm trong điều trị tim bẩm sinh ở trẻ sơ sinh, nhóm bệnh nhân vốn có nguy cơ rất cao và đòi hỏi trình độ chuyên môn cũng như hệ thống hồi sức rất chuyên sâu.

Tại Trung tâm, số lượng ca phẫu thuật trong thời kỳ sơ sinh khoảng 300 ca/mỗi năm, thậm chí có những trẻ chỉ 3-4 ngày tuổi đã phải tiến hành phẫu thuật để cứu sống.

Nhiều bệnh lý tim bẩm sinh có mức độ phẫu thuật phức tạp nhất hiện nay cũng đã được thực hiện thường quy tại trung tâm. Hai nhóm bệnh tiêu biểu thường được nhắc đến là hội chứng thiểu sản tim trái và chuyển gốc đại động mạch có sửa chữa.

Tại Trung tâm Tim mạch, đến nay các bác sĩ đã phẫu thuật cho hơn 60 trường hợp thiểu sản tim trái, đây được xem là số lượng lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Tỷ lệ tử vong của nhóm bệnh nhân này hiện ở mức khoảng 25%, tương đương với kết quả điều trị của các trung tâm tim mạch hàng đầu trên thế giới, dù điều kiện nguồn lực tại Việt Nam còn hạn chế hơn nhiều.

Trong khi đó, chi phí điều trị tại Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với các nước phát triển.

Hội nghị “Cập nhật kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị tim bẩm sinh phức tạp” có sự tham gia của 25 báo cáo viên và chuyên gia quốc tế, trên 35 báo cáo viên và chuyên gia trong nước, với nhiều báo cáo chuyên sâu về kết quả phẫu thuật điều trị tim bẩm sinh phức tạp như chuyển gốc động mạch, thất phải hai đường ra, teo phổi - thông liên thất, tứ chứng Fallot, phẫu thuật tim một thất, phẫu thuật tim ít xâm lấn...

Bên cạnh đó, hội nghị cũng cập nhật toàn bộ chiến lược gây mê - hồi sức tim mạch, hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể, định hướng thực hành hồi phục sớm sau phẫu thuật nhằm bảo đảm chất lượng tối ưu cho các em bé mắc bệnh tim bẩm sinh.

Trong 2 ngày hội nghị, các bác sĩ phẫu thuật và truyền hình trực tiếp 4 ca bệnh tim cấu trúc phức tạp, trong đó có trường hợp bệnh nhi chỉ nặng 1kg, trẻ đã có biểu hiện suy hô hấp và suy tim nghiêm trọng.

"Những ca bệnh như vậy cho thấy mức độ khó và phức tạp trong điều trị tim bẩm sinh ngay từ những ngày đầu đời, đặc biệt ở những trẻ có cân nặng thấp hoặc tình trạng bệnh nặng", PGS Trường chia sẻ.