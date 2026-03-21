Uống mỗi ngày loại đồ uống quen thuộc này có thể giảm 10% nguy cơ đột quỵ

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients đã ghi nhận mối liên hệ giữa việc tiêu thụ sữa và nguy cơ đột quỵ ở người trưởng thành. Kết quả cho thấy việc bổ sung sữa với mức hợp lý mỗi ngày có thể góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng.

Theo nghiên cứu, lượng tiêu thụ khoảng 180g sữa mỗi ngày, tương đương một khẩu phần trung bình, có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ ở nhóm người 30-79 tuổi.

Mô hình dự báo cho thấy nếu mức tiêu thụ này được duy trì ở quy mô dân số, nguy cơ đột quỵ có thể giảm khoảng 7% trong vòng 10 năm. Ở một số nhóm đối tượng, mức giảm ước tính có thể đạt hơn 10%.

Uống sữa mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ (Ảnh: Getty).

Các tác giả cho rằng tác động này có thể liên quan đến thành phần dinh dưỡng của sữa, đặc biệt là các khoáng chất như canxi, kali và magie. Đây là những vi chất có vai trò trong điều hòa huyết áp thông qua cơ chế ảnh hưởng đến trương lực mạch máu và cân bằng điện giải.

Canxi được ghi nhận có mối liên quan nghịch với tăng huyết áp, trong khi kali và magie có thể hỗ trợ giãn mạch và cải thiện chức năng nội mô. Việc duy trì huyết áp ổn định là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ do thiếu máu não.

Ngoài ra, sữa còn cung cấp protein có giá trị sinh học cao cùng các vi chất thiết yếu như vitamin B12 và iốt. Những thành phần này tham gia vào quá trình chuyển hóa, chức năng thần kinh và duy trì hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể.

Một số nghiên cứu trước đó cũng cho thấy sữa ít béo có thể mang lại lợi ích nhất định đối với nguy cơ đột quỵ, trong khi sữa nhiều chất béo chưa cho thấy hiệu quả bảo vệ rõ ràng. Tuy nhiên, bằng chứng hiện tại vẫn cần được củng cố thêm thông qua các nghiên cứu can thiệp và theo dõi dài hạn.

Một thực tế được các nhà nghiên cứu đề cập là mức tiêu thụ sữa tại nhiều quốc gia vẫn thấp hơn so với khuyến nghị. Tại Nhật Bản, lượng tiêu thụ trung bình chỉ khoảng 61,8g mỗi ngày, thấp hơn đáng kể so với mức 180g được sử dụng trong mô hình nghiên cứu.

Tại một số quốc gia châu Âu, xu hướng giảm tiêu thụ sữa cũng được ghi nhận khi người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo việc thay thế hoàn toàn sữa có thể dẫn đến thiếu hụt một số vi chất, đặc biệt là canxi, nếu không có phương án bổ sung phù hợp.

Tại Việt Nam, theo số liệu năm 2023 của cơ quan chuyên ngành, mức tiêu thụ sữa và sản phẩm từ sữa đạt khoảng 27kg mỗi người mỗi năm. Mặc dù đã cải thiện so với trước đây, con số này vẫn thấp hơn so với mức trung bình của nhiều quốc gia phát triển.

Từ các dữ liệu hiện có, các chuyên gia cho rằng việc duy trì tiêu thụ sữa ở mức hợp lý có thể là một yếu tố hỗ trợ trong chiến lược phòng ngừa đột quỵ, đặc biệt thông qua cơ chế kiểm soát huyết áp. Tuy nhiên, sữa không thể thay thế các biện pháp điều trị và dự phòng đã được khuyến cáo.

Việc phòng ngừa đột quỵ cần được tiếp cận toàn diện, bao gồm kiểm soát huyết áp, duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế natri, tăng cường hoạt động thể lực và quản lý các bệnh lý nền. Trong bối cảnh đó, việc bổ sung sữa hợp lý có thể được xem là một thành phần trong chế độ dinh dưỡng lành mạnh, phù hợp với khuyến nghị hiện hành.