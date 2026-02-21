Cứu sống 3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp trong dịp Tết

3 ca ECMO liên tiếp trong dịp Tết

Ngày 21/2, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về 3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp trong dịp Tết. Các bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu, điều trị để cứu các bệnh nhi khỏi cửa tử. Hiện một trường hợp chuẩn bị được xuất viện trong một vài ngày tới, 2 trường hợp được theo dõi sát sao.

Theo đó, đêm giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận bé trai (7 tuổi, ở Tuyên Quang) trong tình trạng nguy kịch, được theo dõi viêm cơ tim tối cấp.

Trước đó trẻ khỏe mạnh, khởi bệnh được 5 ngày với các biểu hiện sốt, đau bụng, mệt mỏi. Đến ngày thứ 5, trẻ nhập bệnh viện địa phương trong tình trạng mệt nhiều, khó thở, môi tái, suy sụp huyết động. Sau khi hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được đặt nội khí quản, sử dụng thuốc trợ tim và chuyển tuyến khẩn cấp.

Bác sĩ thăm khám cho trẻ viêm cơ tim đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được xác định sốc tim, suy tuần hoàn nặng, kèm rối loạn nhịp… Trước tình trạng sốc tim nghi do viêm cơ tim (chưa loại trừ bệnh cơ tim), các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp và quyết định triển khai ECMO nhằm hỗ trợ tuần hoàn, tạo điều kiện cho cơ tim hồi phục.

Hiện bệnh nhi đang được theo dõi sát quá trình hồi phục chức năng tim và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để xác định căn nguyên.

Một trường hợp khác, bé trai 13 tuổi ở Hà Nội vào viện ngày 12/2 trong tình trạng viêm cơ tim tối cấp. Trẻ có tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, trước 3 ngày vào viện, trẻ xuất hiện nôn nhiều, tuy nhiên không ho, không sốt. Trẻ được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương thăm khám và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh nhi diễn biến nặng rất nhanh với các biểu hiện rối loạn nhịp tim, suy hô hấp. Các bác sĩ quyết định thực hiện ECMO ngay trong đêm để cứu sống trẻ. Hiện tại, tình trạng bệnh nhi tạm thời ổn định và đang tiếp tục được theo dõi sát sao.

Trước đó, ngày 7/2, bệnh nhi là bé gái 11 tuổi ở Hà Nội được đưa vào bệnh viện Nhi Trung ương lúc 10h ngày 7/2 với chẩn đoán viêm cơ tim tối cấp. Sau khi được xử trí cấp cứu ban đầu, trẻ được chuyển đến Khoa Điều trị tích cực Nội khoa để tiếp tục điều trị.

Theo lời kể của gia đình, 2 ngày trước khi nhập viện, trẻ xuất hiện buồn nôn, nôn nhiều lần trong ngày (khoảng 10 lần), kèm đau bụng âm ỉ quanh rốn. Đáng chú ý, trẻ không sốt, không tiêu chảy, sinh hoạt bình thường.

Những biểu hiện này khiến gia đình nghĩ đến rối loạn tiêu hóa nên đã cho trẻ uống men tiêu hóa và thuốc chống nôn tại nhà.

Tuy nhiên, các triệu chứng của trẻ không thuyên giảm, ngày hôm sau, trẻ đau bụng tăng lên, tiếp tục nôn 5-6 lần trong đêm, dịch nôn màu vàng, cơ thể mệt lả, da tái.

Bác sĩ cảnh báo, viêm cơ tim với những dấu hiệu không điển hình nhưng diễn biến nhanh, đe dọa tính mạng trẻ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Khi được đưa tới bệnh viện địa phương, các bác sĩ nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, nghi ngờ bệnh lý tim mạch nặng, sau khi hội chẩn trẻ được chuyển khẩn cấp lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thời điểm tiếp nhận, trẻ vẫn tỉnh táo, tiếp xúc được, chưa suy hô hấp rõ rệt. Tuy nhiên, qua thăm khám lâm sàng, xét nghiệm chuyên sâu và siêu âm tim, các bác sĩ ghi nhận tổn thương cơ tim nặng, rối loạn vận động cơ tim lan tỏa, men tim tăng rất cao - những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ rối loạn nhịp tim và sốc tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sau khi hội chẩn khẩn, bác sĩ nhận định, việc chờ đợi các biểu hiện suy sụp rõ ràng có thể khiến bệnh nhi mất “thời gian vàng” quyết định tiên lượng. Do đó, các bác sĩ đã chủ động can thiệp, triển khai sớm các biện pháp hồi sức tích cực.

Bệnh nhi được đặt nội khí quản, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, sử dụng thuốc vận mạch, đồng thời hệ thống ECMO (Tim phổi nhân tạo) được kích hoạt, giúp giảm gánh nặng cho cơ tim đang tổn thương nặng, tạo điều kiện cho tim hồi phục.

Viêm cơ tim tối cấp nguy hiểm như thế nào?

“Viêm cơ tim tối cấp là bệnh có diễn biến cực kỳ nhanh, nhiều trẻ còn tỉnh táo nhưng có thể suy tim và ngừng tuần hoàn chỉ sau vài giờ. Vì thế, bệnh nhi này được can thiệp sớm, đặt ECMO ngay khi tiên lượng nguy cơ cao, thay vì chờ đến khi trẻ rơi vào sốc tim/ suy sụp huyết động”, ThS.BSCKII Ngô Tiến Đông, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa chia sẻ.

Hiện tại, tình trạng của trẻ đang tiến triển tốt, trẻ được cai ECMO, tự thở, tỉnh táo, các chỉ số huyết động, chức năng tim và toàn trạng đang cải thiện dần. Nếu tiến triển thuận lợi, trẻ có thể xuất viện trong vài ngày tới, với tiên lượng hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng.

Theo các bác sĩ, viêm cơ tim là tình trạng viêm làm tổn thương tế bào cơ tim, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tim của trẻ. Nguyên nhân gây bệnh khá đa dạng, nhưng phần lớn do virus, nhiễm độc; bệnh tự miễn, hội chứng MIS-C…

Đáng nói, các triệu chứng của viêm cơ tim cấp thường không điển hình, khoảng một nửa số trẻ bị viêm cơ tim cấp có thể có biểu hiện của đợt nhiễm virus một vài tuần trước khi khởi bệnh. Sau đó, trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng giống các bệnh lý thông thường khác như: mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, ho…

Vì thế, chuyên gia khuyến cáo, bên cạnh các triệu chứng thông thường, nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện như thở nhanh, đau ngực, khó thở, nhịp tim nhanh, môi và da tái… cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.