Hỏi đáp vắc xin Covid-19: Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là bao lâu?

Dân trí Hầu hết các vắc xin phòng Covid-19 hiện nay đều tiêm 2 liều, vậy khoảng cách giữa hai liều là bao lâu? Quá thời gian trên, vắc xin liệu còn tác dụng?

Đến nay, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện một số vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bao gồm:

- Vắc xin AstraZeneca do hãng AstraZeneca sản xuất.

- Vắc xin Gam-Covid-Vac (tên khác là Sputnik V) của JSC Generium - Liên Bang Nga.

- Vắc xin Covid-19 (Vero Cell), Inactivated (tên khác là SARSCOV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivate) của Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. - Trung Quốc.

- Vắc xin Comirnaty của hãng Pfizer.

- Vắc xin Covid-19 Moderna của hãng Moderna.

Lịch tiêm

Hầu hết các vắc xin phòng Covid-19 hiện nay đều tiêm 2 liều (khoảng cách giữa hai liều theo hướng dẫn của nhà sản xuất).

Cụ thể theo quyết định 3588 của Bộ Y tế:

- Vắc xin AstraZeneca: Mũi một cách mũi 2: 8-12 tuần.

- Vắc xin Sputnik V: Mũi một cách mũi 2: 3 tuần.

- Vắc xin của Pfizer: Mũi một cách mũi 2: 3 tuần.

- Vắc xin Vero Cell: Mũi một cách mũi 2: 3-4 tuần.

- Vắc xin của Moderna: Mũi một cách mũi 2: 4 tuần.

Theo các chuyên gia, lý tưởng nhất là mọi người được tiêm vắc xin đúng lịch, nhưng nếu chậm trễ, bạn không cần phải bắt đầu tiêm lại và cũng không cần phải hoảng sợ.

"Nếu mũi thứ 2 của bạn bị trì hoãn trong vài ngày hoặc vài tuần, bạn cũng không nên lo lắng về điều đó," Tiến sĩ Dean Blumberg, Trưởng khoa truyền nhiễm nhi khoa tại Đại học California Davis, nói với Healthline.

Chẳng hạn, khoảng cách với mũi đầu tiên của vắc xin Pfizer/BioNTech và Moderna có thể lên đến 6 tuần (42 ngày).

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, khoảng cách giữa hai liều vắc xin là 3 hoặc 4 tuần là lý tưởng. Tuy nhiên, bạn có thể tiêm mũi thứ hai trong vòng 6 tuần kể từ lần tiêm đầu tiên mà vẫn đạt được phản ứng miễn dịch đầy đủ.

Điều đó không có nghĩa là mũi thứ hai của bạn sẽ không hiệu quả nếu nó được tiêm sau mũi một hơn 6 tuần. Nó chỉ có nghĩa là các nghiên cứu đã không đo lường cụ thể mức độ bảo vệ mà vắc xin hai liều cung cấp khi các mũi tiêm cách nhau hơn 6 tuần.

Theo Reuters, một nghiên cứu tại Anh được công bố vào tháng 5 cho thấy vắc xin Covid-19 của Pfizer tạo ra phản ứng kháng thể lớn hơn gấp 3,5 lần ở người lớn tuổi khi liều thứ hai được trì hoãn đến 12 tuần sau liều đầu tiên. Nghiên cứu này đánh giá trên 175 người trong độ tuổi 80-99.

TS Soumya Swaminathan, Trưởng nhóm các nhà khoa học của WHO cũng cho biết khoảng cách giữa 2 liều vắc xin của hầu hết các loại vắc xin là 3-4 tuần. Nhưng có một số dữ liệu từ một số loại vắc xin như vắc xin AstraZeneca cho thấy việc trì hoãn liều thứ 2 lên đến 12 tuần thực sự giúp tăng cường miễn dịch tốt hơn.

"Không quan trọng là sớm vài ngày hay muộn vài ngày, thậm chí vài tuần. Điều quan trọng là phải quay lại và tiêm liều thứ hai vì liều thứ hai là liều giúp tăng cường miễn dịch", chuyên gia nhấn mạnh.

TS Đặng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia, Bộ Y tế cũng cho biết theo hướng dẫn cập nhật của Bộ Y tế thì đối với vắc xin AstraZeneca cần tiêm 2 mũi vắc xin, trong đó mũi 2 cách mũi thứ nhất ít nhất 8-12 tuần. Trong trường hợp thời gian tiêm chậm hơn 12 tuần thì người tiêm cũng không phải tiêm lại từ đầu.

Kể cả khi mũi 2 của AstraZeneca được tiêm chậm hơn 12 tuần cũng sẽ không ảnh hưởng hiệu lực của vắc xin. Đến nay, chưa có thời gian tối đa của việc chậm tiêm mũi 2 là bao nhiêu.

Nam Phương