Hít 15 quả bóng cười, nữ sinh bị liệt 2 chân

Cô gái cho biết, bản thân có tiền sử khỏe mạnh, nhưng 2 tuần trước cô đã sử dụng 15 quả bóng cười trong vòng 3 ngày. Sau đó, cô thấy tê bì tứ chi, hay bị chuột rút, giảm cảm giác chân tay hai bên, tình trạng yếu chi tiến triển tăng dần dẫn đến không vận động được 2 chân.

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân được chẩn đoán tổn thương thần kinh ngoại vi giai đoạn bán cấp do lạm dụng bóng cười, gây nên tình trạng tê bì, giảm cảm giác tứ chi, liệt mềm chân cơ lực 2/5, gặp khó khăn trong vận động, không thể đi lại, phải di chuyển bằng xe lăn...

Các bác sĩ đã chỉ định điều trị bằng thuốc tăng dẫn truyền thần kinh, vitamin B12 liều cao.

Sau 10 ngày, bệnh nhân đã cải thiện các triệu chứng lâm sàng, đi lại, vận động được, đỡ tê bì, sức cơ chi trên 5/5, sức cơ chi dưới 2 bên 4-5/5. Sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện, duy trì thuốc ngoại trú, hẹn tái khám tại chuyên khoa thần kinh.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã cải thiện các triệu chứng lâm sàng, đi lại được (Ảnh: B.V).

Sau điều trị, bệnh nhân cần tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đẩy nhanh thời gian phục hồi sức khỏe. Đồng thời, tái khám định kỳ, thực hiện lối sống lành mạnh bằng việc duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao, tránh xa các chất kích thích gây hại cho sức khỏe và ăn uống theo chế độ dinh dưỡng khoa học.

Theo Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thị Bích Thủy, Trưởng khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, ngộ độc khí nitơ oxit (N2O) do lạm dụng hít bóng cười trong thời gian dài có thể dẫn đến thoái hóa thần kinh bán cấp do bất hoạt vitamin B12, từ đó gây nên những tổn thương thần kinh kéo dài và khó phục hồi.

Chính vì vậy, trên những người bệnh có triệu chứng tê bì, dị cảm tứ chi, việc khai thác tiền sử lạm dụng bóng cười, khám lâm sàng và cận lâm sàng đầy đủ, đặc biệt là MRI cột sống cổ và đo dẫn truyền thần kinh sẽ giúp chẩn đoán chính xác, từ đó sẽ phục hồi chức năng vận động của người bệnh một cách tối đa.

Theo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bóng cười thực chất là những trái bóng được bơm khí N2O. Sau khi hít khí này, cơ thể có cảm giác tê tê, phấn khích, cười ngả nghiêng. Tuy nhiên, khí N2O khi vào cơ thể, nó gây ảnh hưởng trực tiếp tới hệ thần kinh và tim mạch.

Ngoài ra, việc cười quá mức, liên tục do hít bóng cười cũng có thể gây ngạt do thiếu oxy và nếu trên cơ địa có bệnh đường hô hấp thì rất nguy hiểm, có thể bị ngạt, suy hô hấp. Nguy cơ tử vong do biến chứng về tim mạch, rối loạn nhịp tim cũng là tác hại của loại khí này.

Khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện, thuộc nhóm gây ảo giác có xu hướng tăng liều, người dùng có thể bị phụ thuộc, nghiện, tương tự heroin. Đây là lý do nhiều người lúc đầu chỉ sử dụng bóng cười cho vui, cho rằng vô hại vì hết cười lại bình thường. Tuy nhiên, xu hướng sẽ tăng liều dần và sẽ gây nguy cơ ngộ độc.

Bác sĩ khuyến cáo việc sử dụng bóng cười có thể gây hưng phấn, vui vẻ nhất thời, nhưng lại có những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dùng. Các chất kích thích có nguy cơ gây ra lạm dụng hay lệ thuộc, gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, ức chế não, thậm chí gây tử vong.