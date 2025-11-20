Hiểu đúng về phẫu thuật tuyến giáp để điều trị an toàn và hiệu quả

Sự phát triển của các kỹ thuật phẫu thuật hiện đại đã giúp hàng chục nghìn người bệnh hồi phục nhanh chóng, bảo tồn giọng nói và duy trì chất lượng sống tốt.

Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân khi nhận kết quả siêu âm có nhân giáp hoặc nghi ngờ ung thư đều rơi vào tâm lý hoang mang. Không ít người chần chừ, trì hoãn phẫu thuật vì sợ ảnh hưởng giọng nói, sợ sẹo hoặc lo ngại phải dùng thuốc suốt đời.

Nhằm giúp độc giả hiểu đúng bản chất bệnh, nhận diện các chỉ định mổ, cũng như tiếp cận kiến thức phẫu thuật tuyến giáp an toàn., Báo điện tử Dân trí phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh tổ chức buổi toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Phẫu thuật tuyến giáp - Những điều bác sĩ muốn bạn hiểu đúng”, phát sóng lúc 9h ngày 21/11.

Buổi toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Phẫu thuật tuyến giáp - Những điều bác sĩ muốn bạn hiểu đúng” sẽ phát sóng lúc 9h ngày 21/11 (Ảnh: Dân trí).

Khách mời của chương trình là Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tuyến giáp và ung bướu đầu cổ, bác sĩ Quang đã trực tiếp thực hiện hàng nghìn ca mổ từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm cả các kỹ thuật mới như phẫu thuật nội soi và phẫu thuật qua đường tiền đình miệng nhằm đảm bảo thẩm mỹ tối đa cho người bệnh.

Kinh nghiệm lâm sàng dày dặn giúp ông nhìn nhận sâu sắc những ngộ nhận thường gặp về bệnh lý tuyến giáp và giúp người bệnh hiểu rõ khi nào nên mổ, khi nào chỉ cần theo dõi. Theo bác sĩ Quang, ung thư tuyến giáp không phải lúc nào cũng biểu hiện rõ ràng. Nhiều trường hợp được phát hiện hoàn toàn tình cờ qua siêu âm. Điều khiến người bệnh lo lắng nhất chính là sự mơ hồ trong đánh giá mức độ ác tính.

Có người nghĩ rằng cứ có nhân giáp là phải mổ ngay, trong khi một số khác lại chủ quan chờ đợi dù đã có dấu hiệu nghi ngờ ác tính. Thực tế, chỉ định phẫu thuật dựa trên nhiều yếu tố, từ kích thước khối u, kết quả chọc hút tế bào, biểu hiện xâm lấn đến sự xuất hiện của hạch cổ.

Trong nhiều trường hợp, đặc biệt là u nhỏ và lành tính, người bệnh hoàn toàn có thể được theo dõi định kỳ mà chưa cần can thiệp ngay.

Bên cạnh vấn đề có nên mổ hay không, lựa chọn phương pháp mổ cũng là nỗi băn khoăn lớn của người bệnh. Các kỹ thuật hiện đại như phẫu thuật nội soi qua đường tiền đình miệng mang lại ưu thế về mặt thẩm mỹ, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục.

Trong buổi giao lưu, bác sĩ Quang sẽ giải thích cụ thể những yếu tố giúp bác sĩ lựa chọn phương pháp phù hợp, đồng thời phân tích vì sao không phải ai cũng có thể áp dụng phương pháp nội soi qua đường miệng, dù đây là kỹ thuật được nhiều người quan tâm vì không để lại sẹo vùng cổ.

Một chủ đề khác được đông đảo độc giả gửi câu hỏi là những biến chứng có thể gặp sau phẫu thuật tuyến giáp. Nỗi lo phổ biến nhất chính là khàn tiếng hoặc mất giọng, do dây thần kinh quặt ngược bị ảnh hưởng trong quá trình mổ.

Bác sĩ Quang sẽ chia sẻ lý do vì sao biến chứng này ngày càng ít gặp hơn nhờ sự hỗ trợ của công nghệ giám sát thần kinh trong mổ và các thiết bị hiện đại giúp bóc tách chính xác.

Ngoài ra, các vấn đề như tê bì tay chân do hạ canxi máu, sinh hoạt và chế độ ăn sau mổ cũng sẽ được phân tích rõ ràng để người bệnh có thể an tâm hơn khi đưa ra quyết định điều trị.

Buổi giao lưu cũng sẽ dành thời lượng đáng kể để giải đáp trực tiếp các tình huống thực tế, từ trường hợp trẻ nhỏ xuất hiện hạch cổ đến người cao tuổi phát hiện ung thư thể nhú, thai phụ được chẩn đoán u ác khi mang thai hay người bệnh tái phát hạch sau khi đã điều trị I ốt phóng xạ.

Đây đều là những trường hợp thường gặp trong thực hành lâm sàng và gây nhiều lúng túng cho bệnh nhân cùng gia đình.

Độc giả có thể gửi trước câu hỏi tại Fanpage Báo Dân trí và Fanpage Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc để được bác sĩ Nguyễn Xuân Quang trả lời trực tiếp trong chương trình.