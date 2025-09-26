Hiểm họa tiềm ẩn cho thế hệ trẻ Việt Nam vì một nguyên nhân phổ biến

“Sát thủ thầm lặng” trong đời sống hiện đại

Chính vì tính chất diễn tiến âm thầm, thiếu triệu chứng rõ rệt cho đến khi xảy ra biến chứng nguy hiểm, các chuyên gia gọi bệnh tim mạch là “sát thủ thầm lặng” của thời đại.

Liên đoàn Tim mạch Thế giới cho biết bệnh tim mạch cướp đi sinh mạng của 20,5 triệu người mỗi năm, với nhồi máu cơ tim và đột quỵ là hai nguyên nhân chính.

Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nước ta (Ảnh: iStock).

Tại Việt Nam, bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong hàng đầu, chiếm khoảng 31-33% tổng số ca tử vong, tương đương hơn 200.000 người mỗi năm. Đây là con số vượt xa tử vong do ung thư, căn bệnh vốn được nhiều người coi là nỗi ám ảnh lớn nhất.

Trong đó, lười vận động là mối nguy tiềm ẩn với sức khỏe tim mạch. Theo Báo cáo toàn cầu về hoạt động thể chất năm 2022 của WHO, tình trạng thiếu vận động tại Việt Nam đang ở mức đáng lo ngại, đặt ra thách thức lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Cụ thể, khoảng 30% người trưởng thành (từ 18 tuổi trở lên) chưa đạt mức vận động khuyến nghị. Đáng báo động hơn, trong nhóm thanh thiếu niên 11-17 tuổi, tỷ lệ này còn cao hơn.

Điều này đồng nghĩa phần lớn thế hệ trẻ đang đối mặt với nguy cơ ngày càng cao mắc các bệnh không lây nhiễm, trong đó có bệnh tim mạch.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết, thanh thiếu niên là tương lai của đất nước, vì thế chúng ta cần tạo mọi điều kiện thuận lợi, an toàn và thú vị để các em hình thành thói quen vận động thể chất lâu dài. Với mỗi người, thể thao chính là “lá chắn vàng” bảo vệ trái tim và sức khỏe toàn diện.

Riêng với lứa tuổi thanh thiếu niên, 60 phút vận động mỗi ngày không chỉ giúp tim và xương chắc khỏe, mà còn thúc đẩy sự phát triển của cơ bắp, cải thiện khả năng vận động và tư duy.

Thể thao là “lá chắn vàng” bảo vệ bạn trước bệnh tim mạch

WHO khuyến nghị mỗi người trưởng thành nên duy trì ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa hoặc 75 phút cường độ mạnh mỗi tuần. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch tới 30%, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng, huyết áp, đường huyết và mỡ máu.

Đặc biệt, 80% số ca tử vong sớm do các bệnh tim mạch có thể phòng ngừa nếu duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát yếu tố nguy cơ và tầm soát định kỳ.

Thể thao không chỉ mang lại niềm vui, mà còn giúp các em rèn luyện sức khỏe, tăng cường thể lực và xây dựng tinh thần đồng đội (Ảnh: PATH).

Cũng vì thế, Ngày Tim mạch Thế giới được tổ chức hằng năm vào ngày 29/9 nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng chia sẻ thông điệp: Bệnh tim mạch - nguyên nhân tử vong hàng đầu trên thế giới - hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu phát hiện sớm và thay đổi lối sống.

Thông điệp của năm nay là “Đừng để tim lỡ nhịp”. Thông điệp này nhấn mạnh rằng việc bảo vệ trái tim cần bắt đầu từ những hành động đơn giản hằng ngày. Mỗi bước chạy, mỗi vòng bơi hay mỗi buổi đi bộ nhanh đều là cách giữ cho nhịp tim khỏe mạnh và ổn định.

Sáng kiến Hợp tác Thể thao vì Sức khỏe Cộng đồng được khởi xướng bởi Ủy ban Olympic Quốc Tế và WHO, nhằm thúc đẩy vai trò của thể thao cộng đồng trong việc giảm tình trạng thiếu hoạt động thể chất và nâng cao sức khỏe. Ở Việt Nam, sáng kiến được triển khai bởi Tổ chức PATH, với sự đồng hành của Ủy ban Olympic Việt Nam.

“Sáng kiến đặt mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng thông qua truyền thông giúp cộng đồng hiểu biết về lợi ích của hoạt động thể lực, khuyến khích người dân đặc biệt là thanh thiếu niên tăng cường tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

Điều này nhằm xây dựng thói quen rèn luyện thể chất, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm”, Tiến sĩ - Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chương trình Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu tại PATH chia sẻ.