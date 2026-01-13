Thiết bị công nghệ điều trị xuất tinh sớm dưới góc nhìn chuyên môn

Sự mặc cảm, lo lắng và áp lực kéo dài khiến không ít người âm thầm tìm kiếm những giải pháp giúp cải thiện “bản lĩnh” phòng the.

Trong bối cảnh các phương pháp điều trị truyền thống còn tồn tại những hạn chế nhất định, sự xuất hiện của các thiết bị công nghệ ứng dụng xung điện đang thu hút sự quan tâm lớn, với kỳ vọng về một lựa chọn mới an toàn và tiện lợi hơn.

Thiết bị xung điện mở thêm lựa chọn điều trị

Trao đổi với phóng viên, ThS.BS Trần Hoài Nam, khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện 19/8 (Bộ Công an) cho biết, ngoài bệnh nhân gặp tình trạng xuất tinh sớm, cũng có những người không mắc bệnh rõ ràng nhưng mong muốn kéo dài thêm thời gian quan hệ để cải thiện đời sống vợ chồng. Đây là nhóm đối tượng muốn sử dụng giải pháp hỗ trợ.

ThS.BS Trần Hoài Nam, khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện 19/8 (Ảnh: Minh Nhật).

Trong suốt quá trình phát triển của chuyên ngành nam học, y học đã đưa ra nhiều biện pháp giúp kéo dài thời gian quan hệ tình dục. Các phương pháp này bao gồm thuốc ức chế serotonin, thuốc gây tê tại chỗ, các biện pháp cơ học, điều biến thần kinh hay kích thích thần kinh.

“Những phương pháp truyền thống đã được ứng dụng từ lâu và có nhiều nghiên cứu lâm sàng ghi nhận hiệu quả. Tuy nhiên, không có phương pháp nào là hoàn hảo tuyệt đối”, bác sĩ Nam nhận định.

Theo đó, việc sử dụng thuốc điều trị xuất tinh sớm thường mang lại hiệu quả rõ rệt nhưng có thể đi kèm tác dụng phụ trên hệ thần kinh. Thuốc gây tê bề mặt có thể làm giảm khoái cảm hoặc ảnh hưởng đến bạn tình. Các biện pháp hành vi tuy an toàn nhưng đòi hỏi sự kiên trì, đôi khi gây bất tiện cho người sử dụng.

Trong bối cảnh đó, các thiết bị xung điện hỗ trợ điều trị xuất tinh sớm được xem là một hướng tiếp cận mới, nhằm khắc phục phần nào những hạn chế của các phương pháp cũ và bổ sung thêm lựa chọn cho người bệnh.

“Về cơ chế tác động, thiết bị xung điện thường tác động lên vùng đáy chậu, dựa trên nguyên lý cạnh tranh xung điện tại các sợi thần kinh cảm giác có liên quan đến phản xạ xuất tinh. Dòng điện do thiết bị tạo ra có thể làm giảm cường độ dẫn truyền của các tín hiệu thần kinh kích thích xuất tinh, từ đó giúp kéo dài thời gian quan hệ”, bác sĩ giải thích.

Không có phương pháp nào phù hợp với mọi nam giới

So sánh giữa thuốc và thiết bị xung điện, bác sĩ Nam cho rằng thuốc điều trị xuất tinh sớm hiện nay có nhiều loại, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng khác nhau, đã được nghiên cứu trên cỡ mẫu lớn và theo dõi lâu dài.

Trong khi đó, các thiết bị xung điện vẫn còn tương đối mới, chưa có nhiều nghiên cứu quy mô lớn để so sánh trực tiếp và toàn diện với thuốc.

Tuy nhiên, các nghiên cứu ban đầu từ nhóm phát triển thiết bị cho thấy kết quả khá khả quan, mức độ cải thiện có thể đạt gần tương đương với một số thuốc điều trị xuất tinh sớm.

“Đối với những trường hợp xuất tinh sớm mức độ nặng, trên thực tế hiếm khi áp dụng đơn trị liệu. Trong thực hành lâm sàng, phác đồ đa trị liệu kết hợp nhiều biện pháp vẫn là hướng tiếp cận phổ biến, kết hợp nhiều biện pháp khác nhau nhằm đạt hiệu quả tối ưu”, bác sĩ nhấn mạnh.

Về độ an toàn, theo các nghiên cứu hiện có, thiết bị xung điện hỗ trợ chưa ghi nhận những tổn thương hay tác dụng phụ đáng kể. Nguy cơ được lưu ý nhiều nhất là tâm lý phụ thuộc vào thiết bị, từ đó bỏ qua các biện pháp điều trị nền tảng như thay đổi hành vi, tập luyện cơ sàn chậu hoặc tư vấn tâm lý.

Thiết bị tạo xung điện và miếng dán dùng một lần để dán thiết bị vào vùng đáy chậu (Ảnh: The Verge).

Theo bác sĩ Nam, để đánh giá chính xác vai trò của thiết bị xung điện trong điều trị xuất tinh sớm, cần thêm những nghiên cứu có cỡ mẫu lớn, thời gian theo dõi dài và có đối chứng.

“Thiết bị này có thể phù hợp với những bệnh nhân có điều kiện kinh tế tốt, những người có chống chỉ định hay không dung nạp thuốc ức chế dẫn truyền thần kinh hoặc những người ưu tiên tính tiện dụng trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, đây chỉ là liệu pháp hỗ trợ và vẫn nên phối hợp nhiều phương pháp điều trị để đạt hiệu quả bền vững”, bác sĩ khuyến cáo.