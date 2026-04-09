Chân dung bà Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ mới

Theo đó, bà Đào Hồng Lan đã được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Đào Hồng Lan sinh ngày 23/7/1971, quê quán tại xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng.

Bộ trưởng Bộ Y tế có bằng Thạc sĩ Kinh tế, cử nhân chuyên ngành Quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp. Bà vào Đảng ngày 15/3/2001, có bằng lý luận chính trị cao cấp.

Bà từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ 1/2025).

Bà Đào Hồng Lan giữ chức Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Y tế từ tháng 10/2022. Đồng thời, bà là Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV (từ 11/2021); đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.