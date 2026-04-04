Sáng 4/4, tại phường Việt Hưng, Sở Y tế Hà Nội phối hợp UBND phường tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026, đồng thời triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn.

Hà Nội khám miễn phí 5.000 người cao tuổi, hướng tới toàn thành phố (Video: Quỳnh Anh).

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết trong đợt này, thành phố thí điểm tại phường Việt Hưng với khoảng 5.000 người cao tuổi, tương ứng 100% người cao tuổi trên địa bàn được khám miễn phí, kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Sau khám, dữ liệu sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe toàn dân để người dân theo dõi kết quả xét nghiệm, khám chữa bệnh của mình trên VNeID.

TS Diện cho biết đây cũng là bước chuẩn bị để thành phố hoàn thiện kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần cho người dân trên toàn địa bàn trong năm 2026.

“Ngày hôm nay sẽ là tập dượt cho các địa phương, từ đó rút kinh nghiệm để triển khai trên toàn thành phố”, TS Diện nói.

Tại Việt Hưng, chương trình được tổ chức trong 2 ngày 4 và 5/4. Thành phố bố trí 5 điểm khám với 7 dây chuyền đồng bộ, huy động nhiều bệnh viện tuyến thành phố tham gia hỗ trợ chuyên môn.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đảm nhiệm 2 dây chuyền khám, Phòng khám đa khoa Trung tâm và Trạm Y tế phường Việt Hưng tổ chức 2 dây chuyền do Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phụ trách.

Các điểm còn lại do Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Vân Đình và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông hỗ trợ. Ngoài ra, Bệnh viện Phổi Hà Nội và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội bố trí 2 máy X quang lưu động phục vụ công tác khám.

Nội dung lần này gồm khám thể lực, khám lâm sàng các chuyên khoa và thực hiện nhiều danh mục cận lâm sàng cơ bản như xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, siêu âm, chụp X quang.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, danh mục khám tổng quan được xây dựng theo hướng vừa bảo đảm sàng lọc cơ bản, vừa tạo nền tảng dữ liệu để theo dõi sức khỏe người dân về sau.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, công tác tiếp đón và tổ chức khám được chuẩn bị từ sớm. Bệnh viện cũng là đơn vị chịu trách nhiệm điều phối vận chuyển mẫu, chuẩn bị vật tư và hóa chất xét nghiệm cho toàn bộ hoạt động khám của chương trình.

Theo BS Ngô Thị Hiếu Minh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trong đợt này bệnh viện hỗ trợ phường Việt Hưng khoảng 1.500 người dân đến khám theo quy trình đã thống nhất với trạm y tế.

Người dân được thông báo đến bệnh viện, dùng căn cước công dân để tiếp nhận, lấy số thứ tự, sau đó đo các thông số sinh tồn và thực hiện lần lượt các bước khám.

Sau khi lấy máu xét nghiệm và chụp X quang, người dân tiếp tục đi khám theo các chuyên khoa như răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt, da liễu, ngoại khoa, phụ khoa nếu cần. Khi có kết quả, người khám quay lại bàn nội để tổng hợp, kết luận, phân loại sức khỏe và mã bệnh tật.

“Nếu người dân phát hiện có bệnh sẽ được tư vấn và hẹn tái khám hoặc sẽ được khám chuyên sâu”, BS Minh nói.

Trực tiếp tham gia đợt khám, nhiều người cao tuổi bày tỏ sự phấn khởi khi được kiểm tra sức khỏe ngay tại nơi sinh sống. Bà Nguyễn Kim Cúc (86 tuổi, Khu đô thị Việt Hưng) vui mừng khi được khám sức khỏe tổng quát chất lượng cao mà không phải di chuyển xa.

Theo bà Cúc, quy trình khám được tổ chức nhanh gọn, các khâu bố trí hợp lý, giúp người cao tuổi thuận tiện di chuyển. “Mỗi năm được khám sức khỏe một lần, lại không tốn kém, thủ tục nhanh gọn, tôi thấy rất yên tâm”, bà nói.

Bà cho biết thêm, so với trước đây, thời gian chờ đợi tại các khâu như chẩn đoán hình ảnh đã được rút ngắn đáng kể. “Trước kia phải chờ khá lâu, còn bây giờ các bước được thực hiện nhanh, không mất nhiều thời gian”, bà chia sẻ.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, ý nghĩa của khám sàng lọc là giúp phát hiện bệnh sớm hơn, từ đó tư vấn điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, tập luyện hoặc hẹn khám chuyên sâu trong trường hợp cần thiết.

Ở điểm khám do Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn phụ trách tại Trạm Y tế phường Việt Hưng, công tác chuyên môn cũng được triển khai với quy mô lớn.

Theo TS.BS Trần Văn Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bệnh viện tham gia với 2 dây chuyền khám và tổng cộng 52 nhân viên y tế.

Người dân được khám đầy đủ các chuyên khoa gồm nội, ngoại, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt; đồng thời được thực hiện các xét nghiệm cơ bản như tổng phân tích tế bào máu, men gan, chức năng thận, tổng phân tích nước tiểu, siêu âm ổ bụng và chụp X quang phổi.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cũng cho biết đơn vị không chỉ cử nhân lực và tổ chức dây chuyền khám đa chuyên khoa theo nội dung Sở Y tế ban hành, mà còn hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin, lưu trữ và liên thông dữ liệu sức khỏe quốc gia, phục vụ mục tiêu quản lý sức khỏe điện tử cho người dân.

Theo BS Trung, việc khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân là giải pháp quan trọng để dự phòng và phát hiện sớm bệnh tật, giúp người dân tiếp cận điều trị chuyên sâu sớm hơn.

Bà Nguyễn Kiều Hương (76 tuổi, tổ 17 phường Việt Hưng), cho biết cảm nhận rõ sự thay đổi trong cách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Theo bà Hương, chương trình khám lần này được tổ chức bài bản, mang tính toàn diện hơn so với trước đây, từ khâu tiếp đón đến các bước khám chuyên khoa và xét nghiệm.

“Đây là một đợt khám rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm toàn diện đến người cao tuổi. Khi được chăm sóc sức khỏe định kỳ, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn, chủ động hơn trong việc theo dõi và chăm sóc bản thân.

Chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ gần như thế này sẽ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe chung của người dân”, bà chia sẻ.

Theo bà, đây là một trong những chương trình thiết thực đối với người cao tuổi, đặc biệt khi được triển khai ngay tại địa phương, giảm bớt khó khăn trong việc di chuyển đến các cơ sở y tế tuyến trên.