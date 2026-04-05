Được "đi gần nhà, khám chuyên sâu" người dân kỳ vọng một Việt Nam khỏe mạnh

Ngành y tế đang trong một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khi Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đặt ra nhiều giải pháp đột phá để tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Một trong những định hướng lớn của nghị quyết là chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, phát triển y tế cơ sở, y tế dự phòng, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần từ năm 2026, đồng thời lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Cùng với đó, ngành y tế hướng tới mục tiêu mọi người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu thuận lợi hơn, công bằng hơn và liên tục hơn.

Trong dòng chuyển động ấy, những ghi nhận của phóng viên báo Dân trí về cảm nhận của người dân trong các hoạt động được tổ chức chào mừng Ngày Sức khỏe toàn dân không chỉ phản ánh niềm vui trước những đổi thay trước mắt, mà còn cho thấy kỳ vọng về một nền y tế ngày càng gần dân, hiện đại và nhân văn.

Niềm phấn khởi của người dân

Đang tham gia chương trình khám sức khỏe sàng lọc miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bà Nguyễn Kim Cúc, 86 tuổi, sống tại Khu đô thị Việt Hưng, không giấu được sự phấn khởi khi nhắc đến những chuyển động mới của ngành y tế thời gian gần đây.

Theo bà Cúc, điều khiến bà cảm nhận rõ nhất là người dân, nhất là người cao tuổi, đang được quan tâm thiết thực hơn trước.

“Sau Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và những chủ trương mới, tôi thấy đời sống của nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, được quan tâm rõ rệt. Đó là một điều rất đáng mừng”, bà nói.

Với bà, niềm vui không chỉ nằm ở việc được khám miễn phí, mà còn ở sự thuận tiện trong quá trình thăm khám.

“Bây giờ mỗi năm ít nhất cũng được đi khám một lần, không tốn kém gì mà nhanh và thoải mái”, bà chia sẻ.

Ở tuổi 86, bà Cúc cho rằng ý nghĩa lớn nhất của những chương trình như thế này là giúp người cao tuổi phát hiện bệnh từ sớm, thay vì chờ đến khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu đau yếu mới đi khám.

“Được khám sức khỏe định kỳ ngay gần nhà như thế này rất quan trọng. Phát hiện kịp thời bệnh tật để điều trị sớm sẽ tốt hơn nhiều với chúng tôi. Nếu để đến lúc đau, lúc ốm mới đi khám nhiều khi đã muộn”, bà nói.

Từ trải nghiệm trực tiếp của mình, bà Cúc cũng bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của y tế trong nước. Theo bà, từ trang thiết bị đến trình độ bác sĩ đều đã có nhiều thay đổi đáng kể.

“Bây giờ bệnh viện có đầy đủ máy móc hiện đại, bác sĩ cũng được đào tạo, cập nhật kỹ thuật mới liên tục. Tôi nghĩ y tế Việt Nam hiện nay đã tiến bộ rất nhiều”, bà chia sẻ.

Không dừng ở niềm vui hiện tại, bà Cúc mong y tế Việt Nam thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều bước tiến rõ rệt, đặc biệt ở các kỹ thuật chuyên sâu.

“Kỳ vọng của tôi là y tế Việt Nam tiếp tục theo kịp những tiến bộ của y học thế giới. Nhiều bệnh khó trước đây chưa điều trị được thì nay đã có thể can thiệp, đó là điều rất đáng mừng”, bà Cúc nói.

Kỳ vọng người cao tuổi sẽ được chăm sóc chuyên sâu và chuyên biệt hơn

Bà Nguyễn Kiều Hương, 76 tuổi, tổ 17 phường Việt Hưng, nguyên là giáo viên, sau khi nghỉ hưu vẫn tham gia công tác tổ dân phố, làm cộng tác viên dân số và sinh hoạt chi bộ tại địa phương.

Từ góc nhìn của một người nhiều năm gắn bó với cộng đồng, bà cho rằng sự thay đổi đáng quý nhất hiện nay là công tác chăm sóc sức khỏe đã dần đi vào chiều sâu hơn.

Theo bà, điều quan trọng không chỉ là việc tổ chức khám bệnh, mà còn là cách ngành y tế ngày càng quan tâm hơn đến việc chăm sóc toàn diện, giúp người cao tuổi yên tâm hơn, tự tin hơn và chủ động hơn trong việc gìn giữ sức khỏe của mình.

“Tôi thấy đây là một chương trình rất cần thiết cho mọi người dân, nhất là người cao tuổi”, bà chia sẻ.

Bà Hương cho rằng khi việc chăm sóc sức khỏe được triển khai từ cộng đồng, gắn với tổ dân phố, trạm y tế và các chương trình dự phòng, người dân sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Với bà, điều đáng mừng là người cao tuổi không chỉ được hỗ trợ về mặt khám chữa bệnh, mà còn có thêm cảm giác an tâm để sống vui, sống khỏe, tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội nếu còn điều kiện sức khỏe.

Từ thực tế già hóa dân số, bà Hương cũng gửi gắm mong muốn cụ thể hơn với ngành y tế trong tương lai.

“Tôi rất mong có thêm những bệnh viện lão khoa, hoặc những nơi chăm sóc riêng cho người cao tuổi. Người cao tuổi có những bệnh và nhu cầu rất khác, nếu được chăm sóc phù hợp hơn thì sẽ tốt hơn”, bà nói.

Kỳ vọng này cũng gắn với bức tranh lớn mà Nghị quyết 72 đặt ra, đó là phát triển y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe theo vòng đời, thích ứng với già hóa dân số, đồng thời bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ phù hợp hơn với từng nhóm tuổi và nhu cầu bệnh tật.

Người trẻ thêm ý thức về sức khỏe

Nếu người cao tuổi nhìn thấy sự thay đổi qua việc được chăm sóc tốt hơn, thì với người trẻ, sự thay đổi lại bắt đầu từ nhận thức. Nguyễn Trí Thành, 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho biết trước đây anh gần như không có thói quen khám sức khỏe định kỳ vì nghĩ mình còn trẻ, chưa có vấn đề gì đáng lo.

“Trước đây tôi không có thói quen đi khám sức khỏe, vì nghĩ đó là việc của người già, người hay đau ốm”, Thành nói.

Chỉ đến khi trực tiếp đi khám, được bác sĩ tư vấn và nhìn vào các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, anh mới nhận ra có những thói quen lâu nay không tốt cho sức khỏe mà bản thân chưa từng để ý.

“Đến khi đi khám, tôi mới thấy mình phải chú ý khám định kỳ hơn, phải chăm sóc sức khỏe tốt hơn”, anh chia sẻ.

Theo Thành, điều đáng quý ở các chính sách chăm sóc sức khỏe hiện nay là chúng không chỉ hướng tới người già hay người bệnh, mà còn khiến người trẻ ý thức rõ hơn về phòng bệnh.

“Từ khi có những chương trình như thế này, tôi thấy mình có ý thức hơn về việc đi khám sức khỏe cho bản thân”, anh nói.

Với anh, trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ đối mặt với bệnh mạn tính và những rủi ro sức khỏe do lối sống, việc được khám sàng lọc và theo dõi sức khỏe là rất cần thiết.

Không chỉ nhìn từ góc độ cá nhân, Thành cho biết anh còn cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Nhà nước đối với sức khỏe người dân thông qua các chủ trương mới.

Theo Thành, sự thay đổi ấy không chỉ tác động đến bản thân anh, mà còn khiến gia đình anh, trong đó có ông bà lớn tuổi, chú ý hơn đến việc đi khám để theo dõi sức khỏe. Với anh, điều quan trọng nhất là người dân bắt đầu nhận thức rõ hơn rằng sức khỏe không nên chờ đến khi có vấn đề mới bắt đầu quan tâm.

