Y nghệ thuật giúp "chữa lành" tinh thần

Những hoạt động tại chương trình "Y nghệ thuật" giúp bệnh nhân và thân nhân được nâng đỡ tinh thần (Ảnh: HP).

Hướng tới Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4, Viện Y dược học dân tộc TPHCM tổ chức chương trình “Y nghệ thuật - Tình ca quê hương”, kết hợp chăm sóc sức khỏe tinh thần cho bệnh nhân đang điều trị nội trú.

BSCK2 Hồ Văn Hân, Giám đốc đơn vị, cho biết trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng toàn diện, sức khỏe tinh thần giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Viện chủ động triển khai mô hình kết hợp y học cổ truyền và hiện đại, đồng thời đưa “Y nghệ thuật” trở thành một phần trong quá trình chăm sóc người bệnh.

Theo lãnh đạo đơn vị, đây là hướng đi phù hợp xu thế y học hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, góp phần tạo môi trường y tế nhân văn, thân thiện, tăng kết nối giữa bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế.

Tại chương trình, nhiều bệnh nhân nội trú đã hòa mình vào các ca khúc về quê hương, đất nước và tình yêu. Người bệnh cùng thân nhân cũng được hướng dẫn về “âm nhạc sức khỏe”, qua đó biết cách cân bằng cảm xúc và đời sống tinh thần.

Hiện mô hình bệnh nội trú tại Viện khá đa dạng, từ đau cổ gáy, thoái hóa khớp, trĩ đến rối loạn giấc ngủ, tai biến, đột quỵ não và nhiều ca ung thư. Vì vậy, bên cạnh điều trị bệnh lý, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần của người bệnh là rất lớn.

Mô hình “Y nghệ thuật” cho thấy định hướng của Viện không chỉ dừng ở điều trị đơn thuần mà còn chú trọng nâng cao chất lượng sống và trạng thái tinh thần cho bệnh nhân.

Ngoài hoạt động trên, sáng 5/4, từ 7h30 đến 12h, Viện cũng tổ chức khám sức khỏe miễn phí, tầm soát bệnh mạn tính không lây cho 100 người cao tuổi tại Trạm Y tế phường Phú Nhuận, TPHCM.

Hàng ngàn người được Viện 135 năm tuổi xét nghiệm đường huyết miễn phí

Viện Pasteur TPHCM xác định sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng sau 135 năm tồn tại và phát triển (Ảnh: PT).

Tại Viện Pasteur TPHCM, từ ngày 1/4 đến 16/5, đơn vị tổ chức xét nghiệm đường huyết miễn phí cho 1.600 người nhằm đồng hành cùng bệnh nhân đái tháo đường và nhóm nguy cơ cao.

Đối tượng tham gia gồm người đang điều trị đái tháo đường; người từ 40 tuổi trở lên; người thừa cân, béo phì; người có bệnh nền hoặc nguy cơ mắc tiểu đường. Sau khi lấy mẫu, người tham gia nhận kết quả trong vòng 30 phút và được bác sĩ tư vấn trực tiếp.

Trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng “Ngày Sức khỏe toàn dân”, Viện Pasteur TPHCM cũng vừa kỷ niệm 135 năm hình thành và phát triển (1/4/1891-1/4/2026). Đây là Viện Pasteur đầu tiên ngoài nước Pháp được thành lập trên thế giới, với tên gọi ban đầu là Viện Pasteur Sài Gòn.

Nhân dịp này, Viện công bố sứ mệnh, tầm nhìn và 6 giá trị cốt lõi. Theo đó, đơn vị xác định sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực và cung cấp dịch vụ khoa học kỹ thuật chất lượng cao.

Viện đặt mục tiêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trở thành trung tâm khoa học công nghệ về y tế dự phòng hàng đầu khu vực, tiên phong trong nghiên cứu, giám sát và phòng chống dịch bệnh.

Sáu giá trị cốt lõi gồm: trách nhiệm - bảo vệ cộng đồng; khoa học - liêm chính; đổi mới - tiên phong; hợp tác - hội nhập; chuyên nghiệp - tận tâm; kế thừa - gìn giữ.