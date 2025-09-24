Hai người thương vong sau chuyến lặn biển ở độ sâu gần 20m

Ngày 24/9, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, một trong hai thợ lặn nhập viện cấp cứu do giảm áp đã không qua khỏi. Người còn lại được chuyển đến Viện Y học biển Hải Phòng để điều trị bằng oxy cao áp.

Trước đó, hai thợ lặn P.V.L. (SN 1980) và P.V.Q. (SN 1971), cùng trú tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị, đi lặn biển ở độ sâu 15-20m.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Ảnh: Nhật Anh).

Sau chuyến lặn biển, hai người thợ xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, khó thở, cơ thể tím tái, được người dân đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân L. tỉnh táo nhưng toàn thân nổi vân tím, thở gắng sức, đau bụng dữ dội. Dù được các bác sĩ hồi sức tích cực, nhưng bệnh nhân ngừng tuần hoàn và không qua khỏi.

Với bệnh nhân Q. sau khi được bác sĩ hỗ trợ thông khí, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch, sức khỏe tạm ổn, được chuyển đi điều trị bằng oxy cao áp.

Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cho hay khi con người lặn sâu, khí hít vào (chủ yếu là nitrogen) hòa tan nhiều trong máu và mô.

Theo bác sĩ Đức, nếu thợ lặn nổi lên quá nhanh, cơ thể không kịp đào thải khí qua phổi, dẫn đến siêu bão hòa, hình thành bọt khí, gây tắc mạch, thiếu oxy mô.

Bác sĩ cho biết một biến chứng nguy hiểm khác là bọt khí có thể kích hoạt phản ứng viêm, làm rối loạn đông máu và gây tổn thương ở não, tủy sống, phổi, tim, cơ xương khớp, rối loạn tri giác, khó thở, sốc tuần hoàn.