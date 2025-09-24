Đã khỏi zona nhưng cơn đau không dứt: Giải pháp mới từ điện quang can thiệp

Hết zona nhưng cơn đau vẫn ám ảnh

Zona thần kinh không chỉ gây khó chịu bởi các nốt bỏng nước mà nguy hiểm hơn, nó có thể để lại biến chứng đau sau zona. Tình trạng này tuy không gây nguy hiểm tới tính mạng nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh.

Đau sau zona còn gọi là đau dây thần kinh sau zona, là biến chứng thường gặp, xảy ra ở trên 34% bệnh nhân mắc zona thần kinh. Khi virus varicella-zoster gây viêm dây thần kinh không thể hồi phục trở lại, chúng tạo ra các cơn đau. Tình trạng đau thường kéo dài và tiến triển thành đau mạn tính hàng tháng, hàng năm.

Cơn đau sau zona khởi phát tại bất cứ bộ phận nào mà dây thần kinh đi qua (Ảnh: Shutterstock).

Đau sau zona ám ảnh người bệnh bởi những cơn đau bỏng rát như kim châm, điện giật, tái diễn hằng ngày. Đau kéo dài không chỉ gây mất ngủ, căng thẳng mà còn làm tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm.

Theo TS.BS Trịnh Tú Tâm - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh: “Cơn đau sau zona thường dai dẳng, dữ dội và khó kiểm soát hơn ở nhóm người cao tuổi. Cơn đau khiến người bệnh mất ăn, mất ngủ, dẫn đến suy kiệt. Có những bệnh nhân đến khám và nhận chỉ định điều trị trong tình trạng mắt thâm quầng, đỏ ngầu, toàn thân uể oải vì cơn đau hoành hành suốt thời gian dài”.

Kiểm soát cơn đau, nâng cao chất lượng cuộc sống từ điện quang can thiệp

Thông thường, để điều trị đau sau zona thần kinh, người bệnh được chỉ định sử dụng thuốc giảm đau kết hợp vật lý trị liệu. Tuy nhiên, việc điều trị nội khoa cũng gặp nhiều thách thức bởi không phải bệnh nhân nào cũng đáp ứng tốt với thuốc. Bên cạnh đó, sử dụng thuốc liên tục có thể dẫn đến “nhờn thuốc”, đau dạ dày, ảnh hưởng chức năng gan hoặc các tác dụng phụ khác.

Với sự phát triển của y học hiện đại, người bệnh có thêm lựa chọn điều trị mới là phương pháp điện quang can thiệp. Đây là hướng điều trị hiệu quả, là lựa chọn tối ưu cho các trường hợp đau dai dẳng kéo dài và không còn đáp ứng tốt với điều trị nội khoa.

Phương pháp này sử dụng mũi kim nhỏ để đưa hỗn hợp thuốc vào vị trí dây thần kinh bị tổn thương dưới sự dẫn đường của các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại như máy siêu âm, máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp mạch số hóa xóa nền. Từ đó, xác định chính xác vị trí tổn thương và tập trung tối đa liều lượng thuốc để ngắt dẫn truyền cảm giác đau lên não.

Tiến sĩ, bác sĩ Trịnh Tú Tâm thực hiện giảm đau cho bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của máy siêu âm (Ảnh: BVCC).

Kiểm soát đau sau zona bằng điện quang can thiệp có mức độ xâm lấn tối thiểu, người bệnh không cần gây mê, không mất máu, thời gian thực hiện ngắn, chỉ khoảng 20 phút. Sau khi thực hiện thủ thuật, cơn đau có thể thuyên giảm rõ rệt, giúp người bệnh giảm tới hơn một nửa liều thuốc giảm đau so với trước đó, thậm chí trong một số trường hợp không cần dùng thuốc nữa. Nhờ kiểm soát tốt cơn đau, bệnh nhân ăn ngon, ngủ sâu hơn, từ đó cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần một cách rõ rệt.

Trường hợp ông N.T.H (78 tuổi) có các cơn đau giật như kim châm, kiến cắn ở thành ngực phải dai dẳng suốt 4 tháng. Sau quá trình điều trị nội khoa không hiệu quả, ông H tìm đến phương pháp điều trị bằng điện quang can thiệp. Ông được bác sĩ Tâm thăm khám và chỉ định tiêm phong bế thần kinh liên sườn. Sau 1 mũi tiêm, cơn đau giảm 80%, giúp ông H giảm hẳn những cơn đau giật vùng ngực và ăn uống tốt hơn trước.

Cùng mắc đau sau zona nhưng bà N.T.C lại có cơn đau tại cẳng tay phải kéo dài đến ngón tay út và ngón áp út đã 3 năm nay. Cơn đau thường trực hằng ngày, ảnh hưởng nhiều đến vận động, sinh hoạt và khiến bà mất ngủ triền miên. Sau 10 phút tiêm phong bế thần kinh trụ tại BVĐK Hồng Ngọc, bà C cảm thấy giảm đau rõ rệt, cử động tay nhẹ nhàng và linh hoạt hơn trước đó.

Bà C giảm đau rõ rệt sau 10 phút thực hiện giảm đau bằng điện quang can thiệp (Ảnh: BVCC).

Bác sĩ Tâm chia sẻ: “Điều trị đau sau zona là một thách thức lớn trong y học hiện nay, kể cả với những nước có nền y học hiện đại như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc... Với phương pháp điện quang can thiệp, có thể phần nào kiểm soát cơn đau, giúp người bệnh nâng cao thể trạng, nâng cao chất lượng cuộc sống đã gọi là kỳ tích”.

Điện quang can thiệp đem lại giá trị không hề nhỏ trong điều trị đau, là lời giải cho những thách thức mà các phương pháp cũ chưa thực hiện được. Quan trọng hơn, phương pháp này trao lại cho người bệnh khả năng vận động, sinh hoạt tự chủ và chất lượng sống trọn vẹn hơn.