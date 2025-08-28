Ăn rau mùi tây vừa giúp cải thiện đường máu vừa tốt cho gan, thận

Giàu chất dinh dưỡng

Mùi tây rất giàu các chất dinh dưỡng quan trọng, như vitamin A, K và C. Vitamin A là chất dinh dưỡng thiết yếu đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng miễn dịch và sức khỏe của mắt.

Ngoài ra, nó rất quan trọng đối với làn da và có thể cải thiện các tình trạng da, chẳng hạn như mụn trứng cá.

Vitamin K hỗ trợ sức khỏe của xương và tim. Trên thực tế, 8g mùi tây cung cấp nhiều vitamin K hơn lượng bạn cần trong một ngày. Bên cạnh vai trò đối với sức khỏe của xương và tim, vitamin K còn cần thiết cho quá trình đông máu, có thể giúp ngăn ngừa chảy máu quá nhiều.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra vô vàn lợi ích sức khỏe của mùi tây (Ảnh: Istock).

Trong khi đó, vitamin C giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và rất quan trọng đối với hệ thống miễn dịch. Vitamin C cũng hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào khỏi bị hư hại do các phân tử không ổn định được gọi là gốc tự do.

Mùi tây còn là một nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng khác như magie, kali, folate, sắt và canxi.

Có thể cải thiện lượng đường trong máu

Theo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM), ngoài bệnh tiểu đường, lượng đường trong máu tăng cao có thể xảy ra do chế độ ăn uống không lành mạnh hoặc lười tập thể dục. Lượng đường trong máu tăng cao có thể làm tăng nguy cơ mắc các biến chứng chẳng hạn như kháng insulin, tiểu đường, bệnh tim và hội chứng chuyển hóa.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy chất chống oxy hóa trong mùi tây có thể làm giảm lượng đường trong máu một cách hiệu quả.

Ví dụ, một nghiên cứu trên chuột mắc bệnh tiểu đường tuýp 1 cho thấy những người được cho uống chiết xuất mùi tây đã giảm lượng đường trong máu nhiều hơn và cải thiện chức năng tuyến tụy hơn so với nhóm đối chứng. Kết hợp với một chế độ ăn uống cân bằng, thêm mùi tây vào món ăn có thể giúp hỗ trợ lượng đường trong máu khỏe mạnh.

Các nghiên cứu trên người là cần thiết để hiểu rõ hơn về tác động của mùi tây đối với lượng đường trong máu.

Có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch

Mùi tây có chứa nhiều hợp chất thực vật, bao gồm chất chống oxy hóa carotenoid có lợi cho sức khỏe tim mạch bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ bệnh tim.

Chế độ ăn giàu carotenoid đã được chứng minh giúp cải thiện các yếu tố nguy cơ bệnh tim như viêm mãn tính, tăng huyết áp và mức cholesterol LDL (có hại). Các nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn giàu carotenoid có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim như bệnh mạch vành.

Mùi tây cũng chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Một nghiên cứu trên 13.421 người đã chứng minh rằng những người có lượng vitamin C cao nhất có nguy cơ mắc bệnh tim giảm đáng kể so với những người có mức tiêu thụ thấp nhất.

Có thể hỗ trợ chức năng thận

Thận là cơ quan quan trọng liên tục lọc máu, loại bỏ chất thải và nước thừa, sau đó được bài tiết qua nước tiểu. Đôi khi, khi nước tiểu trở nên cô đặc, các cặn khoáng có thể hình thành và dẫn đến tình trạng sỏi thận.

Mùi tây đã được chứng minh là có đặc tính chống viêm do chất chống oxy hóa của nó, bao gồm flavonoid, carotenoid và vitamin C.

Ngoài ra, mùi tây có thể giúp giữ cho thận khỏe mạnh bằng cách giảm huyết áp, một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh thận.

Mùi tây có nhiều nitrat giúp làm giãn mạch máu, giúp cải thiện lưu lượng máu và giảm huyết áp. Nghiên cứu chỉ ra rằng thực phẩm giàu nitrat như mùi tây có thể giúp duy trì mức huyết áp khỏe mạnh.

Các đặc tính chống viêm của mùi tây, cùng với khả năng điều chỉnh độ pH trong nước tiểu và giảm huyết áp, có thể giúp giữ cho thận khỏe mạnh và giảm nguy cơ sỏi thận. Tuy nhiên, cần lưu ý mùi tây có hàm lượng oxalat tương đối cao, do vậy nếu sử dụng quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận.

Các lợi ích tiềm năng khác

Mùi tây cũng có thể cải thiện sức khỏe theo những cách sau:

- Đặc tính kháng khuẩn.

Mùi tây có chứa tinh dầu, bao gồm apiol và myristicin, có tác dụng kháng khuẩn và chống lại vi khuẩn có hại tiềm tàng, chẳng hạn như staphylococcus aureus.

- Có thể có lợi cho sức khỏe của xương.

Mùi tây rất giàu vitamin K, kali, magie và canxi, tất cả đều cần thiết cho sức khỏe của xương.

- Có thể tăng cường khả năng miễn dịch.

Nghiên cứu cho thấy apigenin một chất chống oxy hóa trong mùi tây điều chỉnh chức năng miễn dịch bằng cách giảm viêm và ngăn ngừa tổn thương tế bào.

- Có thể tăng cường sức khỏe của gan.

Các nghiên cứu trên chuột mắc bệnh tiểu đường cho thấy chiết xuất mùi tây có thể ngăn ngừa tổn thương gan, tăng cường chức năng gan và tăng cường mức độ chống oxy hóa.