Hà Nội sẽ có thêm bệnh viện nghìn tỷ, quy mô 350 giường bệnh

Ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Ngày 22/8, tại xã Xuân Mai (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khởi công Bệnh viện Đa khoa Đức Việt. Công trình do Công ty Cổ phần Y khoa Đức Việt làm chủ đầu tư, được UBND TP Hà Nội chấp thuận triển khai.

Bệnh viện được xây dựng trên diện tích đất khoảng 3ha, diện tích sàn 10.980 m², gồm 9 tầng với quy mô 350 giường bệnh.

Tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng, chia thành hai giai đoạn: giai đoạn 1 xây dựng 200 giường bệnh, giai đoạn 2 bổ sung thêm 150 giường, đạt tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa cấp tỉnh.

Dự án được UBND TP Hà Nội cấp phép đầu tư trên địa bàn xã Xuân Mai (Ảnh: Minh Nhật).

Dự kiến, bệnh viện sẽ có đầy đủ các khoa từ khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, đến điều trị chuyên sâu như nội, ngoại, sản, nhi, ung bướu và phục hồi chức năng.

Xuân Mai hiện có hơn 67.000 người dân sinh sống, lại là cửa ngõ giao thông huyết mạch phía Tây Nam Hà Nội. Trong bối cảnh đời sống và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, công trình được kỳ vọng sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu y tế cho địa phương mà còn phục vụ các khu vực lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh việc khởi công dự án đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Ông đề nghị các đơn vị liên quan phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai thi công khẩn trương, đồng thời các sở ngành như Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời vướng mắc để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Bệnh viện Đa khoa Đức Việt dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động phục vụ nhân dân vào quý I/2027.