Đẩy mạnh ứng dụng AI, robot trong chăm sóc sức khỏe răng miệng

Phát biểu tại hội nghị khoa học và triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế diễn ra trong 3 ngày (21-23/8) tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, sức khỏe răng miệng là nền tảng của sức khỏe toàn thân, là thước đo chất lượng sống.

Ngành Răng Hàm Mặt không chỉ giải quyết bệnh lý, phục hồi chức năng mà còn mang sứ mệnh kiến tạo nụ cười - diện mạo - niềm tin cho mỗi con người.

“Chúng ta đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc răng miệng. Mục tiêu không chỉ là giảm thiểu sâu răng, nha chu hay biến chứng phức tạp, mà còn bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ nha khoa hiện đại, công bằng và an toàn”, Thứ trưởng Thức nói.

Việt Nam đang nỗ lực để thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc răng miệng, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, hải đảo (Ảnh minh họa: P.N).

Thực tiễn đó đòi hỏi ngành phải có những bước đi chiến lược, bắt kịp xu thế phát triển của khoa học - công nghệ, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Trong đó, quán triệt tinh thần dịch chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, lấy phòng bệnh làm gốc, lấy chăm sóc ban đầu làm then chốt.

Thứ trưởng đề nghị Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và bệnh viện chuyên khoa tập trung phát triển chương trình nha học đường toàn diện, bảo vệ thế hệ trẻ từ bậc mầm non, tiểu học. Mục đích để chăm sóc răng miệng trở thành một thói quen văn hóa, một nếp sống lành mạnh của người Việt.

Các bên cũng cần ưu tiên nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, tập trung vào các bệnh lý phổ biến như sâu răng, nha chu, rối loạn khớp thái dương hàm. Đồng thời, phát triển chuyên sâu các kỹ thuật implant, phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi thẩm mỹ.

Trong đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nha khoa số, công nghệ 3D và robot; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe răng miệng quốc gia gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử.

“Chúng ta cũng cần chú trọng đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, đặc biệt thế hệ bác sĩ, nha sĩ trẻ, xây dựng hệ thống dịch vụ nha khoa công bằng, hiện đại và nhân văn, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng tiến bộ khoa học”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tỷ lệ người dân đi khám sức khỏe răng miệng định kỳ thấp

Hội nghị khoa học và triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế do Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam phối hợp Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội… tổ chức. Với chủ đề “Tiếp cận mới trong nha khoa hiện đại”, hội nghị cập nhật những tiến bộ mới nhất trong ngành răng hàm mặt.

PGS.TS Trần Cao Bính, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, cho biết, hội nghị không chỉ là diễn đàn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm lâm sàng, khám phá các công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối giữa các chuyên gia trong nước và thế giới mở rộng hợp tác để phát triển chuyên môn, kỹ thuật toàn diện.

PGS.TS Trần Cao Bính, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội (Ảnh: N.P).

Theo PGS Bính, hiện nay trong lĩnh vực nha khoa, nhiều kỹ thuật của chúng ta đã tiệm cận với một số nước trong khu vực và trên thế giới, trong khi đó, giá cả phải chăng. Nhờ đó, chúng ta thu hút được nhiều Việt Kiều, người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh.

Thực tế, hiện nay tỷ lệ người dân nước ta đi khám sức khỏe răng miệng định kỳ rất thấp, chỉ khoảng 7%, nên tỷ lệ mắc các bệnh răng miệng rất cao.

Theo thống kê tại nước ta, trên 85% trẻ em bị sâu răng, trên 80% người trưởng thành có viêm lợi, viêm quanh răng. Các bệnh này là nguyên nhân chủ yếu gây mất răng sớm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong khi đó nếu được phát hiện sớm, việc điều trị sẽ bớt tốn kém, hiệu quả điều trị tăng cao.