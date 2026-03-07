Hà Nội: Nhiều hàng quán "phơi" thực phẩm, đũa thìa ra mặt đường

Ngày 8/2, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã công bố danh sách 14 cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn bị xử phạt vi phạm an toàn thực phẩm trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 31/1, tập trung chủ yếu tại các tuyến phố thuộc khu vực phố cổ Hà Nội.

Mức xử phạt dao động từ khoảng 1,5 triệu đến gần 60 triệu đồng, tùy mức độ vi phạm.

Qua kiểm tra, nhiều cơ sở vi phạm các lỗi phổ biến như khu vực chế biến, bảo quản không bảo đảm vệ sinh; cống rãnh không che kín; thiếu dụng cụ chứa rác hợp vệ sinh; thiết bị bày bán, bảo quản không đạt chuẩn; nhân viên không tuân thủ quy định bảo hộ...

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí sáng 7/3 tại một số nhà hàng, quán ăn trên địa bàn, nhiều cơ sở đã chấp hành tốt các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn tồn tại một số cơ sở chưa chấp hành nghiêm các quy định trên, gây mất vệ sinh thực phẩm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xấu cho sức khoẻ của thực khách.

Một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên khu vực phố cổ từng bị xử phạt trong đợt kiểm tra tháng 2 do không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

Tuy nhiên, tại thời điểm phóng viên ghi nhận, tình trạng này vẫn tiếp diễn khi xô, chổi vẫn được dựng ngay gần khu vực đổ thức ăn thừa và bát đĩa đã qua sử dụng. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ô nhiễm môi trường.

Chổi, xô, rác thải của quán ăn này được phơi bày lộ thiên, gần khu vực đổ thức ăn thừa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh (Ảnh: PV).

Một số quán ăn lựa chọn bố trí khu vực bếp mở ngay tại lối ra vào hoặc sát mặt phố nhằm tạo sự thu hút đối với thực khách, giúp khách hàng dễ dàng quan sát quá trình chế biến món ăn.

Tuy nhiên, cách bố trí này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc đặt bếp ở khu vực mở, gần đường đi lại khiến thức ăn và nguyên liệu dễ bị ảnh hưởng bởi khói bụi; không gian bếp không được che chắn đầy đủ có thể tạo điều kiện cho côn trùng xâm nhập, làm tăng nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản.

Thói quen phơi dụng cụ ăn uống sau khi rửa trên vỉa hè cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Khu vực này thường nằm sát lòng đường khiến bụi bẩn có thể dễ dàng bám lên bề mặt thìa, đũa.

Nhiều nhà hàng, quán ăn vẫn có thói quen phơi dụng cụ ăn uống ngoài trời (Ảnh: PV).

Bên cạnh đó, môi trường ngoài trời cũng tạo điều kiện cho ruồi, muỗi và các loại côn trùng tiếp xúc trực tiếp với đũa, thìa, làm tăng nguy cơ mang theo vi khuẩn và mầm bệnh từ rác thải, cống rãnh. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe thực khách.

Mới đây, một quán bún riêu tại Hà Nội đã bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động để kiểm tra và xử phạt sau khi hình ảnh về điều kiện chế biến thiếu vệ sinh lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giám sát chặt cơ sở này. Để có thể mở cửa, cơ sở phải được cơ quan chức năng thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm. Nếu đủ điều kiện mới được kinh doanh.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức tuân thủ quy định vệ sinh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trong bối cảnh Hà Nội là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, việc bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến, tạo niềm tin và sự yên tâm cho du khách khi thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương.