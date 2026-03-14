Hà Nội: Cứu sống người đàn ông tự treo cổ tại nhà

Bệnh nhân treo cổ tại nhà được gia đình kịp thời phát hiện (Ảnh minh hoạ: Getty).

Vụ việc xảy ra ngày 24/2 nhưng mới được cơ sở y tế chia sẻ gần đây. Bệnh nhân nam H.V.T. (35 tuổi, Hà Nội), trước đó không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý.

Khoảng 18h cùng ngày, người nhà phát hiện bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch tại nhà và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp và phải hỗ trợ thở oxy. Khi tiếp nhận tại khoa Hồi sức tích cực, thang điểm Glasgow của người bệnh giảm còn 8 điểm, cho thấy nguy cơ tổn thương não nghiêm trọng.

Kết quả khám lâm sàng ghi nhận dấu vết siết ở vùng cổ. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy phù não lan tỏa, biến chứng thường gặp khi não bị thiếu oxy.

Các bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như đảm bảo đường thở, hỗ trợ hô hấp, an thần, bảo vệ não và điều trị chống phù não.

Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, sau 2 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Người bệnh tỉnh táo trở lại, tự thở tốt và không ghi nhận tổn thương thần kinh khu trú.

Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và tư vấn điều trị tại chuyên khoa thần kinh.

Theo các bác sĩ, các trường hợp siết cổ có thể gây nhiều cơ chế nguy hiểm cùng lúc như chèn ép mạch máu vùng cổ, làm giảm lưu lượng máu lên não hoặc gây thiếu oxy nghiêm trọng.

Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể rơi vào hôn mê, phù não lan tỏa, tổn thương não không hồi phục, ngừng tim hoặc tử vong.

Đáng lưu ý, một số trường hợp ban đầu còn tỉnh táo nhưng vẫn có thể diễn biến nặng sau vài giờ do phù não tiến triển.

Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện người bị siết cổ hoặc treo cổ, cần nhanh chóng tháo bỏ vật siết, gọi cấp cứu ngay và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt.

Việc cấp cứu trong "thời gian vàng" có ý nghĩa quyết định trong giảm nguy cơ tổn thương não và cứu sống người bệnh.