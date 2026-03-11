Cuộc chạy đua sinh tử cứu sống kịp thời du khách Mỹ bị bóc tách động mạch chủ ngực

Vừa qua, Vinmec Central Park đã tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp bóc tách động mạch chủ ngực ở bệnh nhân Tibay Jesus Honesto Roraldo (57 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Trước đó, trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Việt Nam, ông Roraldo bất ngờ xuất hiện cơn đau dữ dội vùng hạ sườn phải lan ra sau lưng, kèm theo nôn ói liên tục. Cơn đau khởi phát đột ngột và tăng nhanh, khiến bệnh nhân gần như không thể chịu đựng. Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình lập tức đưa ông đến cấp cứu tại Bệnh viện Vinmec Central Park.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám lâm sàng và chỉ định các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị bóc tách động mạch chủ ngực - tình trạng lớp trong của thành động mạch chủ bị rách, tạo thành đường bóc tách trong lòng mạch và có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi xác định chẩn đoán, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức Cấp cứu (ICU) để kiểm soát huyết áp, giảm đau và ổn định tình trạng huyết động nhằm hạn chế nguy cơ đường bóc tách tiếp tục lan rộng. Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện can thiệp nội mạch đặt stent graft động mạch chủ ngực nhằm che phủ vết rách thành động mạch chủ, tái lập dòng chảy máu và ngăn chặn nguy cơ biến chứng nguy hiểm xảy ra.

Ca can thiệp bóc tách động mạch chủ ngực cho bệnh nhân người Mỹ (Ảnh: BVCC).

Ca can thiệp do bác sĩ Lương Công Hiếu - Trưởng khoa Ngoại Tim mạch, Bệnh viện Vinmec Central Park - cùng ê-kíp can thiệp tim mạch thực hiện, kéo dài khoảng hai giờ. Đây là thủ thuật phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao trong quá trình đưa và đặt stent graft vào vị trí tổn thương trong động mạch chủ.

Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Các chỉ số huyết áp ổn định, giảm đau, không xảy ra biến chứng. Trong thời gian điều trị nội trú, bệnh nhân được theo dõi sát tình trạng tim mạch, đồng thời bệnh nhân còn được kỹ thuật viên phục hồi chức năng trực tiếp hướng dẫn các bài tập tăng cường sức cơ, cải thiện thăng bằng và vận động an toàn sau can thiệp.

Việc phục hồi sớm, đúng cách giúp bệnh nhân nhanh chóng lấy lại thể trạng, giảm nguy cơ té ngã và nâng cao chất lượng hồi phục trước khi xuất viện.

Chia sẻ trong ngày xuất viện, ông Roraldo cho biết, ông cảm kích trước sự chăm sóc và hỗ trợ của đội ngũ y tế. “Tôi cảm thấy yên tâm trong suốt quá trình điều trị và rất vui khi sức khỏe đã ổn định để có thể sớm trở về Mỹ”, ông nói.

Ông Roraldo rạng rỡ trong ngày xuất viện (Ảnh: BVCC).

Theo các bác sĩ, bóc tách động mạch chủ là một trong những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như đau ngực hoặc đau lưng dữ dội, cơn đau có thể lan ra sau lưng, kèm theo khó thở, vã mồ hôi hoặc nôn ói. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh có tiền sử tăng huyết áp hoặc các bệnh lý tim mạch cần kiểm soát huyết áp chặt chẽ và theo dõi sức khỏe định kỳ. Khi xuất hiện các triệu chứng đau ngực hoặc đau lưng dữ dội bất thường, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.