Vinmec Nha Trang cứu sống du khách Hàn Quốc nguy kịch

Hồi sức chuyên sâu, đặt máy tạo nhịp tim hiện đại bảo vệ sự sống bệnh nhân

Bà Kim Gyeonghun (64 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nhập viện tại Vinmec Nha Trang trong tình trạng suy hô hấp cấp, phù phổi cấp, kèm theo rối loạn nhịp tim, suy tim. Bà còn mắc nhiều bệnh lý nền phức tạp như tim mạch, bệnh thận mạn giai đoạn III, tiền sử ung thư vú đã điều trị ổn định và huyết khối tĩnh mạch chi dưới.

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được điều trị đa chuyên khoa gồm can thiệp tim mạch, hồi sức hô hấp - tuần hoàn, kiểm soát suy tim, điều chỉnh rối loạn nhịp tim và theo dõi sát chức năng thận. Phác đồ được cá thể hóa, tuân thủ chuẩn quốc tế, đặc biệt dành cho bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền và nguy cơ tử vong cao.

Một kỹ thuật cao cấp trong đặt máy tạo nhịp tim được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân là kỹ thuật đặt máy tạo nhịp bó nhánh trái (LBBAP) - phương pháp tạo nhịp tim tiên tiến, giúp nhịp đập của tim gần với sinh lý tự nhiên. Đây là thao tác phức tạp, đòi hỏi tay nghề cao và kinh nghiệm dày dặn của bác sĩ can thiệp.

Bệnh nhân được can thiệp tim mạch kịp thời bằng các kỹ thuật cao cấp tại Vinmec Nha Trang (Ảnh: BVCC).

Bệnh nhân được bác sĩ Tô Hưng Thụy - Chuyên gia can thiệp tim mạch kinh nghiệm gần 30 năm trực tiếp thực hiện can thiệp. Thiết bị được sử dụng trong ca can thiệp là máy phá rung 2 buồng vĩnh viễn, thế hệ mới có tuổi thọ pin lên tới 17 năm và an toàn khi chụp cộng hưởng từ (MRI), giúp người bệnh yên tâm theo dõi và điều trị lâu dài.

Sau khi được can thiệp tim mạch và hồi sức tích cực chuyên sâu, tình trạng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Bà Kim tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định, có thể ngồi xe lăn khi di chuyển, nhu cầu hỗ trợ hô hấp giảm dần. Các chỉ số tim mạch và chức năng thận được kiểm soát ổn định.

Vận chuyển y tế quốc tế chuyên nghiệp, đưa bệnh nhân về nước an toàn

Trên cơ sở đánh giá toàn diện, hội đồng chuyên môn của Vinmec Nha Trang xác định bệnh nhân đủ điều kiện vận chuyển y tế quốc tế bằng đường hàng không để trở về Hàn Quốc.

Quá trình đưa bệnh nhân về nước được xây dựng và triển khai theo quy trình y tế quốc tế nghiêm ngặt, gồm đánh giá nguy cơ trước chuyến bay, chuẩn bị đầy đủ thuốc và thiết bị chuyên dụng cho môi trường hàng không, theo dõi liên tục các chỉ số sinh tồn trong suốt hành trình, đồng thời sẵn sàng can thiệp kịp thời khi có diễn biến bất thường.

Ê-kíp vận chuyển quốc tế của Vinmec Nha Trang chuẩn bị đầy đủ thiết bị chuyên dụng và theo dõi tình trạng bệnh nhân trong suốt quá trình (Ảnh: BVCC).

Đội ngũ nhân viên y tế của khoa Cấp cứu và Vận chuyển Quốc tế chịu trách nhiệm xuyên suốt từ khâu bàn giao tại bệnh viện, chăm sóc trong quá trình di chuyển, đến phối hợp chuyển tiếp an toàn cho cơ sở y tế tiếp nhận tại nước sở tại, nhằm bảo đảm tính liên tục trong điều trị và an toàn tối đa cho người bệnh.

Ê-kíp có sự tham gia của bác sĩ Đỗ Tiến Dũng, phụ trách Khoa Hồi sức tích cực, với hơn 13 năm kinh nghiệm, đặc biệt là hồi sức sau phẫu thuật tim mạch.

Theo ThS.BS Phan Quốc Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang, vận chuyển y tế quốc tế là một trong những dịch vụ đòi hỏi tiêu chuẩn an toàn và chuyên môn cao trong lĩnh vực y tế. Đặc biệt với các bệnh nhân lớn tuổi, từng trải qua tình trạng nguy kịch và có nhiều bệnh lý nền, quá trình đánh giá và chuẩn bị vận chuyển cần được thực hiện nghiêm ngặt, bài bản, theo chuẩn mực quốc tế.

Để đáp ứng yêu cầu này, khoa Cấp cứu và Vận chuyển Quốc tế được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hồi sức - cấp cứu hiện đại, cho phép theo dõi sinh hiệu liên tục và xử trí kịp thời các tình huống phát sinh. Bệnh viện sử dụng các loại thuốc và thiết bị y tế chuyên dụng cho vận chuyển hàng không, phù hợp với điều kiện áp suất và không gian cabin, góp phần bảo đảm an toàn cho bệnh nhân trong suốt chuyến bay.

Quy trình vận chuyển y tế quốc tế tại Vinmec được chuẩn hóa toàn diện, từ đánh giá lâm sàng trước vận chuyển, lập kế hoạch chi tiết, phối hợp với hãng hàng không và cơ quan chức năng, đến kết nối với cơ sở y tế tiếp nhận tại nước ngoài. Mỗi ca vận chuyển đều có ê-kíp chuyên trách gồm bác sĩ hồi sức, điều dưỡng hồi sức và phiên dịch y khoa, bảo đảm chăm sóc y tế liên tục và giao tiếp hiệu quả trong suốt quá trình.

Bác sĩ Đỗ Tiến Dũng (ngoài cùng bên phải) cùng ê-kíp đưa bệnh nhân về nước (Ảnh: BVCC).

“Vinmec Nha Trang hiện là một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam, đặc biệt tại khu vực miền Trung, triển khai đầy đủ dịch vụ vận chuyển y tế quốc tế cho các ca bệnh phức tạp. Đây không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế của bệnh nhân nước ngoài, mà còn góp phần khẳng định năng lực chuyên môn và vị thế của y tế Việt Nam trong bối cảnh hội nhập”, ThS.BS Phan Quốc Dũng khẳng định.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều bệnh nhân quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến điều trị, việc phát triển các dịch vụ vận chuyển y tế chuyên sâu tại Vinmec Nha Trang được xem là bước đi chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, gia tăng trải nghiệm an toàn cho người bệnh và củng cố uy tín của hệ thống y tế trên bản đồ khu vực và thế giới.