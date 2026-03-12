Hơn 20 giờ mang thuốc 8.000 USD cứu sống 3 trẻ ngộ độc cá ủ chua

Ngày 12/3, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ trao tặng thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để điều trị cho các bệnh nhi bị ngộ độc botulinum tại địa phương này.

Theo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, đây là loại thuốc đặc trị hiếm và đắt đỏ (mỗi lọ giá khoảng 8.000 USD), hiện chưa có sẵn trong nước.

Đại diện Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tiếp nhận thuốc do WHO đưa từ Thụy Sĩ sang Hà Nội vào chiều 11/3 (Ảnh: Sở Y tế).

Chiều 11/3, ngành y tế thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận thuốc và ngay trong tối cùng ngày chuyển đến các bệnh viện để kịp thời sử dụng cho bệnh nhân.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, cho biết 2 ca bệnh bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp.

Theo bác sĩ Vinh, lo lắng nhất của ngộ độc botulinum là thuốc giải độc đặc hiệu. Sau khi báo cáo Sở Y tế thành phố và Bộ Y tế, bệnh viện được thông tin WHO sẽ hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc.

“Tối 11/3, thuốc được đưa đến và sử dụng cho bệnh nhân. Đến sáng 12/3, tình trạng của 2 bệnh nhi đã có dấu hiệu cải thiện”, bác sĩ Vinh chia sẻ.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo bác sĩ Vinh, các bệnh nhân đã tỉnh táo hơn, có thể nhận biết khi giao tiếp, tay chân bắt đầu cử động trở lại. Tuy nhiên bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi sát tình trạng hô hấp trong những ngày tới.

Thông tin về ca bệnh thứ 3 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, bác sĩ Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện, cho biết bệnh nhân đã có nhiều cải thiện về sức khỏe.

Đại diện WHO tại Việt Nam, bác sĩ Nguyễn Thị Phúc cho biết, khi nhận được đề nghị từ Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về trường hợp 3 bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc (2 ca điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, 1 ca điều trị tại Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam), WHO đã nhanh chóng kích hoạt cơ chế hỗ trợ khẩn cấp.

Việc vận chuyển có sự tham gia của nhiều đơn vị trong hệ thống WHO, từ văn phòng tại Việt Nam đến trụ sở chính tại Geneva và văn phòng khu vực tại Philippines. Lúc 0h ngày 11/3, đại diện WHO đã mang thuốc lên đường đến Việt Nam.

Sau khi về đến Việt Nam, WHO tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan y tế để hoàn tất thủ tục hải quan, vận chuyển thuốc đến bệnh viện.

Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, cho biết lãnh đạo thành phố đã nắm thông tin và gửi lời cảm ơn tới WHO vì sự hỗ trợ kịp thời đối với ngành y tế địa phương.

Bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Hoài Sơn).

Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, đang phối hợp với các địa phương rà soát các trường hợp liên quan, khảo sát quy trình chế biến thực phẩm gây ngộ độc.

Các địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến người dân về nguy cơ ngộ độc botulinum, hướng dẫn cách chế biến, sử dụng thực phẩm an toàn, đặc biệt đối với các loại thực phẩm lên men.

Viện Pasteur Nha Trang cũng đang phối hợp với Đà Nẵng nghiên cứu nguy cơ ngộ độc liên quan đến quy trình chế biến thực phẩm lên men tại địa phương, nhằm đưa ra các khuyến cáo phòng ngừa trong thời gian tới.