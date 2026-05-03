"Tôi tưởng mình đã mất rồi", ông B. (66 tuổi, ngụ xã Củ Chi, TPHCM) chia sẻ sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) của một bệnh viện.

Nhớ lại khoảnh khắc cận kề sinh tử, nam bệnh nhân chia sẻ, khoảng 5h30 ngày xảy ra sự việc, ông rời nhà đi câu cá như thói quen hằng ngày. Nhưng chưa đầy 30 phút sau, người đàn ông bất ngờ xuất hiện các triệu chứng đau tức ngực dữ dội, vã mồ hôi, khó thở và không thể đứng vững.

Lúc này, ông cố gắng trở về nghỉ ngơi, hy vọng cơn khó chịu sẽ qua đi. Nhưng khi đến nhà, cơn đau ngực của ông ngày càng dữ dội, cơ thể kiệt sức và khó thở tăng dần. Phát hiện sự việc, gia đình lập tức đưa ông đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có biểu hiện điển hình của tình trạng nhồi máu cơ tim cấp. Chỉ trong tích tắc, ông rơi vào biến chứng rối loạn nhịp tim và ngưng tim.

Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng sốc điện ngoài lồng ngực, truyền thuốc vận mạch, nâng huyết áp và ổn định nhịp tim trở lại, trước khi chuyển khẩn bệnh nhân lên phòng can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp chiếu bằng hệ thống DSA cho thấy, một nhánh mạch vành phải của người đàn ông bị tắc hoàn toàn, trong khi hai nhánh còn lại cũng đã hẹp nặng 70-80%.

Người đàn ông được các bác sĩ can thiệp tái thông nhánh mạch vành bị tắc (Ảnh: BV).

Ê-kíp điều trị đã tiến hành can thiệp khẩn cấp, tái thông nhánh mạch vành bị tắc để khôi phục dòng máu nuôi tim, cải thiện chức năng tim mạch. Sau thủ thuật, bệnh nhân được theo dõi sát tại khoa ICU.

Một ngày sau, ông B. tỉnh lại, dấu hiệu sinh tồn ổn định và được chuyển về khoa Can thiệp tim mạch để tiếp tục theo dõi điều trị. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân hồi phục khoảng 80%, có thể sinh hoạt gần như bình thường. Dự kiến, bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị nội khoa và lên kế hoạch can thiệp 2 nhánh mạch vành còn hẹp.

BSCKI Phan Văn Học, Khoa Can thiệp tim mạch cho biết, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân được ghi nhận mắc các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao và đặc biệt là có thói quen hút thuốc lá suốt 50 năm qua.

Đây đều là những yếu tố làm tổn thương thành mạch máu theo thời gian, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch - nguyên nhân hàng đầu gây tắc nghẽn mạch vành và nhồi máu cơ tim. Đáng lo ngại, các bệnh lý này thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện cho đến khi xảy ra biến cố nguy hiểm.

Bác sĩ thăm khám cho người đàn ông sau khi can thiệp tim mạch (Ảnh: BV).

Bác sĩ khuyến cáo, nhồi máu cơ tim có thể xảy ra đột ngột, ngay cả khi đang sinh hoạt bình thường hoặc thực hiện những hoạt động nhẹ. Người dân - đặc biệt ở người có bệnh nền - tuyệt đối không chủ quan với những dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi.

"Để cứu sống bệnh nhân và hạn chế tổn thương cơ tim không hồi phục, việc đến bệnh viện sớm đóng vai trò quyết định. Đồng thời, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu và ngưng hút thuốc là những biện pháp bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả nhất", bác sĩ nhấn mạnh.