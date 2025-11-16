Gắp đồng xu từ dạ dày bé trai 2 tuổi

Ngày 15/11, bác sĩ tại bệnh viện ở Gia Lai đã gắp thành công một đồng xu ra khỏi dạ dày của bệnh nhi P.A.D. (2 tuổi, trú tại xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, ngày 6/11, bé D. được gia đình đưa đến bệnh viện ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai với các triệu chứng ho nhiều và viêm phổi.

Các bác sĩ đã nội soi gây mê và gắp đồng xu cho bệnh nhi (Ảnh: Chí Anh).

Kết quả chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một đồng xu có kích thước 3-4cm trong dạ dày của bệnh nhi.

Theo lời kể của gia đình, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bé D. được đưa đến một khu vui chơi. Trong lúc chơi, bé có thể đã vô tình nuốt đồng xu nhưng gia đình không hay biết.

Do bệnh nhi đang trong tình trạng viêm phổi, các bác sĩ đã ưu tiên điều trị ổn định đường hô hấp. Sau khi sức khỏe của bé D. ổn định, bác sĩ đã nội soi gây mê và gắp đồng xu ra khỏi dạ dày một cách an toàn, không để lại biến chứng nào.