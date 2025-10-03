Bé trai 4 tuổi bị thủng ruột vì nuốt 10 cục pin và nam châm

Ngày 3/10, Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng (TP Cần Thơ) thông báo đã phẫu thuật thành công cho một bé trai 4 tuổi bị thủng nhiều đoạn ruột do nuốt 10 cục pin và nam châm.

Trước đó, bé P.T.H. (4 tuổi, ngụ xã Trần Đề, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục và có dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện dị vật trong đường tiêu hóa đã gây thủng ruột.

Dị vật là pin và nam châm được lấy ra từ ruột của bé H. (Ảnh: CTV).

Trong ca phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra toàn bộ dị vật, bao gồm 4 viên pin nhỏ bị rỉ sét và biến dạng, 6 cục nam châm nhỏ, cùng 1 vật nghi là xương cá. Đồng thời, các bác sĩ đã cắt bỏ đoạn ruột hoại tử, nối lại ruột và khâu các lỗ thủng.

Sau phẫu thuật, bé H. được điều trị và chăm sóc hồi sức tích cực, sức khỏe đang dần hồi phục.

BS.CKII Chung Tấn Định, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi Sóc Trăng, nhận định đây là một trong những ca phẫu thuật tiêu hóa phức tạp ở trẻ em mà bệnh viện đã thực hiện thành công.

Bệnh viện cũng cho biết, thời gian qua liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ nhập viện do nuốt dị vật như tóc, xương cá, ghim bấm, pin đồng hồ...

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý, giữ trẻ tránh xa các đồ chơi, vật dụng, các loại hạt và thức ăn có kích thước nhỏ để đảm bảo an toàn cho trẻ.