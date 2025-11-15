Gần 590 triệu người trưởng thành đang sống chung với bệnh đái tháo đường

Ngày 15/11, Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam (VADE) đăng cai tổ chức Hội nghị Liên đoàn các Hội Nội tiết Đông Nam Á lần thứ 23.

Hội nghị năm nay được tổ chức với chủ đề: Bệnh nội tiết, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa và công nghệ số.

Hội nghị Liên đoàn các Hội Nội tiết Đông Nam Á lần thứ 23 được tổ chức ngày 15/11 tại Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Đây là sự kiện khoa học uy tín bậc nhất khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực Nội tiết, Đái tháo đường, Rối loạn chuyển hóa được tổ chức 2 năm/lần luân phiên giữa các thành viên liên đoàn.

Hội nghị do VADE phối hợp cùng Liên đoàn các Hội Nội tiết Đông Nam Á (AFES) tổ chức với hơn 270 bài báo cáo và gần 100 báo cáo viên quốc tế.

Hội nghị quy tụ hơn 500 đại biểu quốc tế, hơn 1.200 đại biểu trong nước, bao gồm các giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong khu vực và thế giới như Hoa Kỳ, Đức, Ý, Pháp, Úc, Ấn Độ, Bangladesh, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia…

Theo thống kê của Liên đoàn đái tháo đường quốc tế (IDF), có gần 590 triệu người trưởng thành trên thế giới đang sống chung với bệnh đái tháo đường, con số này dự kiến sẽ tăng lên 853 triệu người vào năm 2050.

Bác sĩ Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Công Bính).

Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa đã tăng gấp 3 lần trong 20 năm qua, với ước tính hơn 5,7 triệu người trưởng thành mắc bệnh, trong đó gần một nửa chưa được chẩn đoán.

Cùng với đó, các bệnh lý tuyến giáp, béo phì, rối loạn lipid máu và hội chứng chuyển hóa đang ngày càng phổ biến, tạo nên gánh nặng lớn cho hệ thống y tế và xã hội.

Trong bối cảnh đó, hội nghị AFES 2025 được tổ chức với mục tiêu tăng cường hợp tác khu vực, chia sẻ tri thức và cập nhật các tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh lý nội tiết - chuyển hóa, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong y học hiện đại.

Hội nghị tập trung khai thác tiềm năng của Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và Điện toán đám mây (Cloud) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, dự phòng và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên đoàn các Hội Nội tiết Đông Nam Á, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, cho biết AFES 2025 không chỉ là nơi gặp gỡ và chia sẻ chuyên môn, mà còn là cầu nối hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

“Chúng tôi kỳ vọng hội nghị năm nay sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, và ứng dụng các thành tựu công nghệ để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Đông Nam Á trong kỷ nguyên số”, bác sĩ Trần Hữu Dàng phát biểu.

Thông qua hội nghị AFES 2025, Ban tổ chức mong muốn xây dựng nền tảng hợp tác bền vững giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong lĩnh vực Nội tiết - Đái tháo đường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho cộng đồng trong thời đại chuyển đổi số y học.