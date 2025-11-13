Bệnh viện đề nghị Sở Y tế vào cuộc vụ trẻ trở nặng sau 10 tiếng ra viện

Ngày 13/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, xác nhận có nắm bắt thông tin về việc người nhà của bệnh nhi đăng tải thông tin bức xúc về Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột trên mạng xã hội.

"Sở sẽ thành lập hội đồng y khoa để kiểm tra lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, chăm sóc và xuất viện đối với bệnh nhi tại bệnh viện để có kết luận", ông Nay Phi La cho hay.

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước đó, một tài khoản Facebook có tên L.A.T. đăng tải câu chuyện về việc đưa vợ đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để sinh con trai đầu lòng vào ngày 7/11.

Sau sinh, chiều 10/11, bệnh viện cho mẹ và bé xuất viện. Sau xuất viện 10 tiếng, bé trai xuất hiện dấu hiệu bất thường như nôn rất nhiều dịch vàng và xanh sau khi bú mẹ.

Tiếp đó, gia đình cháu bé đưa cháu nhập viện tại bệnh viện tư nhân khác ở Đắk Lắk và được thông báo tình trạng nặng.

Ngày 12/11, cháu bé được chuyển viện đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) để phẫu thuật và đang điều trị ở bệnh viện.

Theo tài khoản L.A.T., phía Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột dù được người nhà liên hệ nhưng đã trả lời theo hướng "chối bỏ trách nhiệm" và có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, hời hợt sau khi bệnh nhân báo sự cố. Đồng thời, bệnh viện có đề nghị “tạm ứng hỗ trợ chi phí” nhưng gia đình không nhận.

Bài chia sẻ của tài khoản L.A.T. nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ với hàng ngàn bình luận trái chiều liên quan.

Bài viết được đăng tải trên mạng xã hội của bố bệnh nhi (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cho rằng những thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra những lo lắng và hiểu nhầm nhất định trong dư luận.

Theo ông Thành, sản phụ N.T.D. sinh con vào sáng 7/11 và được chăm sóc tại bệnh viện đến ngày 10/11. Bác sĩ thăm khám hằng ngày ghi nhận tình hình sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu bất thường, chỉ có vàng da sinh lý và được hướng dẫn tái khám khi có dấu hiệu bất thường.

Sau đó, bố cháu bé có chia sẻ việc sau khi về nhà, trong vòng 10 tiếng, bé xuất hiện dấu hiệu bất thường và đưa bé đi điều trị tại một cơ sở y tế địa phương khác.

Ông Thành thông tin, ngày 11/11, bé được chỉ định chuyển Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM với chẩn đoán xoắn ruột trên nềnbệnh lý bẩm sinh, ruột xoay bất toàn cần phẫu thuật điều trị. Đến nay, bé đã được phẫu thuật tháo xoắn thành công, không có hoại tử ruột, không cắt ruột.

Về bệnh lý của bé, ruột xoay bất toàn hay còn gọi là “bất thường quay của ruột” là một dị tật bẩm sinh, ruột của trẻ không phát triển theo chiều hướng bình thường.

"Trong thời gian tại bệnh viện, bé không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh lý xoắn ruột trên", ông Thành nhấn mạnh.

Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột khẳng định, trong suốt quá trình bé nằm điều trị tại cơ sở y tế địa phương khác và sau khi chuyển viện, đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện luôn theo sát tình hình bệnh lý của bé, giữ liên lạc với gia đình và trực tiếp thăm hỏi nắm tình hình.

"Thông tin cho rằng “bệnh viện sẽ xem xét giảm chi phí nằm viện khoảng hơn 2 triệu đồng" và yêu cầu gia đình tôi “nhận lỗi sai về mình" là không chính xác", ông Thành lên tiếng.

Đồng thời, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã báo cáo và đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thành lập Hội đồng chuyên môn nhằm đánh giá toàn diện quy trình chăm sóc và thăm khám cho bé để có kết luận khách quan.