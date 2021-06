Flex Joint - giải pháp bổ xương khớp cho mọi người

Dân trí Viên uống Max Health Flex Joint là sản phẩm được sản xuất tại Hoa Kỳ, hỗ trợ sức khỏe khớp, nuôi dưỡng sụn khớp, hỗ trợ di chuyển linh hoạt.

Chăm sóc xương khớp - nhu cầu của mọi lứa tuổi

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam nằm trong top các nước có tỷ lệ dân số mắc bệnh xương khớp cao nhất thế giới. Bệnh hiện không chỉ xuất hiện ở những người trung niên và cao tuổi, mà ngày càng trẻ hóa. Đặc biệt, tỷ lệ những người làm việc trong văn phòng ở độ tuổi từ 35-45 thường cao hơn.

Vì vậy, không chỉ những người lớn tuổi, mà cả những người trẻ, đặc biệt những người do tính chất công việc phải ngồi nhiều, hoặc những người đã từng bị tổn thương xương, khớp do tai nạn, vận động quá mức... đều nên chú trọng vào việc bồi bổ xương khớp để tránh được các triệu chứng: đau nhức vai cổ, xương khớp cứng, giòn, vận động kém linh hoạt. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh xương khớp có thể sẽ gặp phải những hậu quả nghiêm trọng như: rạn xương, nứt vỡ, gãy xương do loãng xương, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp… thậm chí là gãy xương, chảy máu, nhiễm trùng trong khớp.

Viên uống Max Health Flex Joint - Kết hợp tinh hoa thảo dược và công nghệ Hoa Kỳ

Hiện là một trong những sản phẩm bổ xương khớp nổi tiếng tại Mỹ. Viên uống Max Health Flex Joint do Matxi Corp phân phối tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm là sự kết hợp giữa tinh hoa thảo dược và công nghệ Hoa Kỳ hiện đại. Giúp người dùng bổ sung được các dưỡng chất cần thiết cho xương như: Collagen Type II; MSM (Methylsulfonylmethane); Bromelain chiết xuất từ quả dứa; Tinh chất nghệ; Vitamin C (L-ascorbic Acid); Tinh chất Lipase; Cetyl Myristoleate (CMO).

Flex Joint hỗ trợ sức khỏe khớp, nuôi dưỡng sụn khớp. Đồng thời, tăng cường chất hoạt dịch để khớp vận động tốt. Điều khiến viên uống Max Health Flex Joint trở nên đặc biệt hơn hết đó chính là nhờ công thức tăng cường Collagen Type II cùng các dưỡng chất cần thiết, đem lại hiệu quả tối ưu. Từ đó, người bệnh không còn gặp phải những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày và trong các vận động thể chất.

Max Health Flex Joint - Giải pháp bảo vệ xương khớp cho mọi người.

Theo Đại Tá - TS.BS Vũ Thị Khánh Vân - Nguyên chủ nhiệm khoa A9, Viện y học cổ truyền Quân đội: "Hiện nay, các bệnh xương khớp đang ngày càng trẻ hóa về độ tuổi. Những tổn thương ở xương khớp có thể gây ra cho người bệnh nhiều cơn đau, làm giảm khả năng vận động. Nếu như không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến nhiều hệ lụy, hậu quả nghiêm trọng. Người bệnh nên tìm hiểu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ để bồi bổ sức khỏe xương khớp."

Max Health Flex Joint Được Cơ quan Y tế Hoa Kỳ chứng nhận lưu hành tự do và Bộ Y Tế cấp phép phân phối sản phẩm tại Việt Nam.

Viên uống Max Health Flex Joint xuất xứ Mỹ là giải pháp bảo vệ xương khớp cho mọi người. Sản phẩm là lựa chọn dành cho những người bị thoái hóa khớp, đau đầu gối, đau khớp, loãng xương, viêm khớp; người cao tuổi. Ngoài ra, những người trẻ nhưng gặp các nhức đau mỏi lưng, vai, gáy do ngồi nhiều hoặc tổn thương xương khớp do quá trình vận động cũng nên sử dụng viên uống Flex Joint để bồi bổ sức khỏe xương khớp.

Trường Thịnh