Đuối nước vẫn là “sát thủ thầm lặng” với trẻ em Việt Nam

Đuối nước cướp đi mạng sống của 1.800 trẻ em Việt Nam mỗi năm

Ngày 11/3, Bộ Y tế phối hợp tổ chức hội nghị chuyển giao kết quả Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018-2025.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, đuối nước trẻ em là một trong những nguyên nhân chính gây ra tử vong trẻ em ở nước ta.

Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước, cao gấp nhiều lần so với một số quốc gia trong khu vực. Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp tử vong xảy ra tại khu vực nông thôn, vùng sông nước. Tại đây, trẻ em tiếp xúc nhiều với môi trường nước như ao hồ, kênh rạch, sông suối, nhưng lại thiếu kiến thức và kỹ năng an toàn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức (Ảnh: T.M).

Dự án phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018-2025 đã triển khai nhiều can thiệp quan trọng tại các địa phương. Kết quả, hàng trăm nghìn trẻ em đã được học bơi an toàn và kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước; hàng nghìn giáo viên, hướng dẫn viên bơi an toàn được đào tạo…

“Một điểm rất quan trọng của dự án là đã giúp chứng minh tính hiệu quả và tính kinh tế của các can thiệp phòng, chống đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam, từ đó tạo cơ sở khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Trong giai đoạn 2026-2030, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em cần phải quyết liệt thực hiện từ trung ương đến địa phương”, Thứ trưởng Thức nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố cần quan tâm, bố trí kinh phí, chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh thực hiện chương trình dạy bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Đồng thời, tăng cường truyền thông bằng các hình thức phù hợp trong phòng chống đuối nước trẻ em…

Hơn 90% các trường hợp tử vong do đuối nước xảy ra tại các nước có thu nhập thấp và trung bình

Nhắc lại quãng thời gian đánh giá thực địa vào năm 2017-2018, bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc quốc gia Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá tại Việt Nam, cho biết, khi đó tỷ suất đuối nước trên 100.000 trẻ độ tuổi 0-15 tại một số địa phương cao hơn nhiều so với trung bình của Việt Nam và cao hơn rất nhiều so với thế giới.

“Việc có 21-22 trẻ tử vong do đuối nước trên 100.000 trẻ là điều rất kinh khủng. Vì thế, những kết quả dự án mang lại là điều rất đáng khích lệ. Trong 7 năm, hơn 400.000 trẻ em 6-15 tuổi được dạy bơi an toàn và hơn 52.000 trẻ ở nhóm tuổi này được đào tạo về kỹ năng an toàn môi trường nước tại trường học. Chương trình đạt quy mô lớn và vượt xa hỗ trợ ban đầu”, bà Huyền chia sẻ.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (Ảnh: T.M).

Chương trình phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần giảm 16% tỷ suất tử vong do đuối nước tại các địa phương triển khai.

Với khoảng 300.000 ca tử vong do đuối nước mỗi năm trên toàn cầu, hơn 90% xảy ra tại các nước có thu nhập thấp và trung bình, Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, cho rằng, kinh nghiệm của Việt Nam đang trở thành bài học tham khảo quan trọng.

“Mỗi ca tử vong do đuối nước là một mất mát không thể chấp nhận. Bất kỳ ai cũng có thể bị đuối nước - nhưng không nên để ai phải thiệt mạng vì một nguyên nhân có thể ngăn chặn.

Trên thế giới đã có nhiều bằng chứng rõ ràng về những can thiệp hiệu quả trong phòng, chống đuối nước và Việt Nam đã thành công trong việc áp dụng các can thiệp phù hợp với bối cảnh trong nước”, Tiến sĩ Angela Pratt nói.