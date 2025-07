Mỗi năm Việt Nam vẫn có gần 2.000 trẻ tử vong do đuối nước

Đuối nước - mối nguy hiểm thầm lặng rình rập trẻ mỗi dịp hè

Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) mới đây tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 3 tuổi trong tình trạng hôn mê sâu do đuối nước tại ao gần nhà. Trẻ được phát hiện dưới ao sau khoảng 30 phút từ khi mất tích.

Tuy nhiên, dù đã được hồi sức tại tuyến dưới và chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị tích cực, cháu không qua khỏi vì tổn thương não quá nặng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2021, có khoảng 300.000 ca tử vong do đuối nước trên toàn cầu, phần lớn là trẻ em và thanh thiếu niên tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình.

Tại Việt Nam, đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi tại Việt Nam.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy gần 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm. Dù tỷ lệ này đang có xu hướng giảm, Việt Nam vẫn thuộc nhóm nước có tỷ lệ đuối nước trẻ em cao trong khu vực Tây Thái Bình Dương.

Các địa phương cần tăng cường đầu tư cho các chương trình phòng chống đuối nước ở trẻ em (Ảnh: T.L).

Mỗi trường hợp tử vong do đuối nước là một bi kịch nhưng có thể phòng tránh

Để hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống đuối nước (25/7) hàng năm, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã phát động chiến dịch truyền thông trên toàn quốc với chủ đề “Cùng hành động để không còn trẻ em bị đuối nước”.

TS.BS Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, cho biết, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phòng, chống đuối nước trẻ em, song vẫn còn nhiều thách thức. Mỗi trường hợp tử vong do đuối nước là một bi kịch nhưng có thể phòng tránh.

“Chúng tôi kêu gọi cha, mẹ, nhà trường, cộng đồng và chính quyền địa phương cùng hành động phòng, chống đuối nước cho trẻ em, đặc biệt tại vùng nông thôn và khu vực có nhiều ao, hồ, sông, suối… để hướng tới mục tiêu không còn trẻ em bị đuối nước”, ông Khoa nhấn mạnh.

Ông đề nghị các cấp chính quyền tăng đầu tư cho các chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em; tăng cường giáo dục cộng đồng về kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng sơ cứu và quản lý, giám sát trẻ…

Mỗi trường hợp tử vong do đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được (Ảnh: T.L).

Bà Đoàn Thị Thu Huyền, đại diện Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không khói thuốc tại Việt Nam, cho biết thêm, đuối nước có thể xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, nhưng với nhận thức đúng và hành động kịp thời, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn những bi kịch xảy ra. Đuối nước là hoàn toàn có thể phòng tránh được.

Thời gian qua, Chương trình phòng, chống đuối nước cho trẻ em đã được triển khai tại 12 tỉnh có tỷ lệ tử vong cao. Sau 7 năm, chương trình đã dạy bơi an toàn cho hơn 52.000 trẻ em, trang bị kỹ năng an toàn nước cho hơn 52.200 em, đồng thời đào tạo hơn 1.000 giảng viên bơi an toàn được cấp chứng chỉ.

Nghiên cứu từ Trường Đại học Y tế Công cộng cho thấy, tỷ lệ tử vong do đuối nước tại các tỉnh triển khai chương trình đã giảm trung bình 16% so với trước can thiệp.

Trước đó, ngày 24/7, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống đuối nước. Cùng ngày, cuộc thi Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em diễn ra sôi nổi với hơn 100 học sinh đến từ 11 trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh tham gia.