BSCKI Quách Thị Bích Vân, khoa Da liễu - Thẩm mỹ da tại bệnh viện ở phường Tân Sơn Hòa (TPHCM), cho biết từ đầu tháng 12/2025 đến nay, cơ sở này đã tiếp nhận 200-300 trường hợp viêm da, kích ứng nặng liên quan đến dùng chung đồ trang điểm và chăm sóc da, tăng khoảng 20% so với các tháng trước.

Các ca bệnh gia tăng trong bối cảnh nhu cầu chụp ảnh Tết và dự tiệc tăng cao, cùng xu hướng cải tạo da cấp tốc trong thời gian ngắn mà không lường trước biến chứng.

Phần lớn người bệnh là phụ nữ trẻ (20-30 tuổi), bị tổn thương cấp sau các can thiệp làm đẹp ngắn ngày, như trang điểm đậm hoặc peel da, trị tàn nhang, xóa nhăn.

Chỉ sau một buổi thuê trang điểm để chụp ảnh đón Tết, da mặt cô gái tên T. (25 tuổi, ngụ TPHCM) bắt đầu nóng rát, sau đó xuất hiện nhiều mụn mủ li ti tập trung ở má và cằm. Nghĩ rằng đây chỉ là phản ứng kích ứng mỹ phẩm thông thường, chị tự theo dõi tại nhà nhưng tình trạng ngày càng nặng.

Đến bệnh viện thăm khám, chị được chẩn đoán viêm da kích ứng, nhiễm trùng. Ngoài ra, người bạn trang điểm cùng chỗ với chị cũng gặp tình trạng tương tự.

Còn chị Mai (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), đến khám trong tình trạng da sạm màu loang lổ. Trước đó vì muốn làm đẹp đón Tết, chị tự peel da (lột da hóa học) tại nhà theo các video hướng dẫn trên mạng với mong muốn cải thiện nám nhanh, nhưng lại rước họa vào thân.

Qua đánh giá, bác sĩ ghi nhận da bệnh nhân bị viêm đỏ, căng rát, bong tróc nhiều và tăng sắc tố sau viêm, đòi hỏi quá trình phục hồi, theo dõi lâu dài.

Bác sĩ sử dụng laser điều trị tình trạng mụn viêm, đỏ da cho bệnh nhân (Ảnh: BV).

Theo bác sĩ Vân, thói quen dùng chung đồ trang điểm là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn da. Mút, cọ và hộp phấn có thể trở thành "ổ chứa" vi khuẩn nếu dùng cho nhiều người hoặc bị làm ẩm, mất vệ sinh trong quá trình trang điểm.

Khi các dụng cụ này tiếp xúc lặp đi lặp lại với vùng da đang viêm hoặc trầy xước, vi khuẩn dễ xâm nhập, gây viêm da nhiễm khuẩn. Ngay cả mỹ phẩm cá nhân cũng có nguy cơ gây hại nếu bảo quản không đúng cách.

"Phấn nén, phấn nước, mút trang điểm thường xuyên tiếp xúc với tay và da mặt. Thao tác dặm qua lại giữa tay, mặt và hộp phấn tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển, đặc biệt trong môi trường nóng ẩm, nhiều bụi cuối năm", bác sĩ phân tích.

Với peel da, bác sĩ cho biết thực chất đây là phương pháp dùng axit để tạo tổn thương có kiểm soát, nhằm kích thích tái tạo da. Nếu thực hiện sai nồng độ, sai thời điểm hoặc trên nền da chưa đủ điều kiện, lớp bảo vệ da bị phá vỡ quá mức dễ gây viêm kéo dài và tăng sắc tố sau viêm, khiến việc điều trị phức tạp.

Bác sĩ Vân nhấn mạnh, tổn thương da do trang điểm hoặc can thiệp sai cách không chỉ dừng ở kích ứng thoáng qua. Nếu xử lý muộn hoặc tự điều trị không đúng cách, người bệnh có thể đối mặt với sẹo thâm, sẹo lõm, giãn mạch và nặng nhất là tăng sắc tố sau viêm kéo dài nhiều tháng, thậm chí vài năm.

Ở một số trường hợp, dù tổn thương ban đầu không nặng, nhưng nền da bị phá vỡ khiến các lần can thiệp thẩm mỹ sau này kém hiệu quả và dễ gặp tác dụng phụ.

Bác sĩ lưu ý, người dân khi có nhu cầu làm đẹp nên hạn chế dùng chung dụng cụ trang điểm, không tự can thiệp da khi chưa được bác sĩ tư vấn. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đỏ rát, mụn mủ lan nhanh, sạm hơn, cần khám chuyên khoa da liễu sớm thay vì tự xử lý tại nhà.