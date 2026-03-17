Du khách nguy kịch ở Côn Đảo vào bờ cấp cứu bằng chuyến bay 300 triệu đồng

Bất ngờ nguy kịch khi chuẩn bị ăn trưa

Ngày 15/3, ông H.V.N. (59 tuổi, quê Thái Nguyên) đang chuẩn bị ăn trưa trong chuyến du lịch tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), thì bất ngờ làm rơi đũa, tay phải yếu dần, miệng méo nhẹ và nói khó. Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, người thân lập tức đưa ông đến Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ trong đoàn bác sĩ luân phiên đợt 8 của Sở Y tế TPHCM ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo nhưng nói khó, liệt mặt nhẹ và yếu nửa người phải.

Thang đo NIHSS dùng đánh giá tình trạng đột quỵ của bệnh nhân là 4 điểm, tương ứng mức độ nhẹ. Nhưng hình ảnh chụp CT sọ não lại cho thấy dấu hiệu có cục máu đông lớn đang chặn dòng máu lên não.

Trước tình huống phức tạp, ThS.BSCKI Nguyễn Quốc Trung, chuyên khoa thần kinh đã lập tức kích hoạt hội chẩn từ xa (Telemedicine) với các chuyên gia đột quỵ của Bệnh viện Nhân dân 115.

Sau khi đánh giá toàn diện, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não và đồng nghiệp thống nhất chỉ định thuốc tiêu sợi huyết nhằm tái thông mạch máu não khẩn cấp cho bệnh nhân.

Khoảng 45 phút tính từ lúc bắt đầu truyền thuốc, tình trạng bệnh nhân đột ngột xấu đi, mất hoàn toàn khả năng nói và thông hiểu, liệt nửa người phải, điểm đột quỵ tăng từ 4 lên 20 điểm, cho thấy vùng não thiếu máu lan rộng rất nhanh. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể bị liệt nặng suốt đời.

Ngay khi kết quả chụp CT xác nhận bệnh nhân không có xuất huyết nội sọ, các bác sĩ quyết định hoàn tất liều thuốc tiêu sợi huyết tối đa theo phác đồ, đồng thời kích hoạt kế hoạch chuyển viện khẩn cấp.

Nhóm bác sĩ luân phiên tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo theo dõi sát bệnh nhân trong quá trình truyền thuốc tiêu sợi huyết (Ảnh: SYT).

Trực thăng cấp cứu và chiến lược "Drip-and-Ship"

Do Côn Đảo cách TPHCM hơn 200km đường biển, phương án trực thăng cấp cứu được xem là giải pháp nhanh nhất.

Dưới sự chỉ đạo của BS.CKII Lê Công Thọ - Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo - một chuyến trực thăng y tế đặc biệt đã được điều động khẩn cấp đưa bệnh nhân vào đất liền. Chi phí cho chuyến bay này hơn 300 triệu đồng.

Trong suốt hành trình bay, bệnh nhân vẫn được theo dõi sát và tiếp tục truyền thuốc tiêu sợi huyết theo chiến lược "Drip-and-Ship" (vận chuyển và nhỏ giọt - bệnh nhân được đưa đến cơ sở chăm sóc đột quỵ ban đầu tận dụng "thời gian vàng" điều trị, sau đó mới tiếp tục đến trung tâm chăm sóc chuyên sâu).

Ngay khi trực thăng hạ cánh, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM đã chuẩn bị sẵn xe cấp cứu và lập tức chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân dân 115. Tại đây, bệnh nhân được chụp mạch máu não bằng kỹ thuật DSA, cho thấy cục máu đông đã được tái thông một phần nhờ thuốc tiêu sợi huyết.

Ê-kíp can thiệp nội mạch tiếp tục lấy huyết khối, giúp tái thông hoàn toàn mạch máu não. Chỉ vài giờ sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân bắt đầu cử động chân tốt hơn, tỉnh táo và xuất hiện dấu hiệu hồi phục ngôn ngữ.

Kết quả MRI sau 24 giờ cho thấy vùng não bị tổn thương nhỏ hơn nhiều so với diện tích mạch máu bị tắc ban đầu, dòng chảy mạch máu ổn định. Đây là tín hiệu rất khả quan cho khả năng hồi phục lâu dài.

Theo Sở Y tế TPHCM, ca bệnh là minh chứng rõ ràng cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa y tế biển đảo và đất liền trong điều trị đột quỵ, cũng như cho thấy hiệu quả của chương trình luân phiên bác sĩ và hệ thống Telemedicine triển khai tại Côn Đảo, giúp người dân và du khách tiếp cận các quyết định điều trị sống còn tại chỗ.