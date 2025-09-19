Tai nạn bất ngờ trong kỳ trăng mật khiến chàng trai phải cắt một tinh hoàn

Theo đó, bệnh nhân và vợ có kỳ nghỉ tuần trăng mật tại Đà Lạt. Trong lúc tham gia trò chơi đua xe mô hình - một hoạt động giải trí đang hot, xe của cậu đã không may xảy ra va chạm. Cú va chạm khiến vùng hạ bộ đập vào thành xe.

Ngay sau tai nạn, bệnh nhân thấy đau nhiều, vùng bìu và bẹn trái bắt đầu sưng nề, bầm tím. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn tiếp tục chơi nốt hai ngày. Khi kết thúc tuần trăng mật và trở về Hà Nội, tình trạng sưng đau không thuyên giảm, bệnh nhân mới quyết định đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Chỉ vì bệnh nhân nhập viện muộn sau tai nạn, bác sĩ buộc phải cắt bỏ tinh hoàn bên trái (Ảnh minh họa: Getty).

Bác sĩ Đỗ Ích Định, khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, kết quả thăm khám lâm sàng và siêu âm cho thấy tinh hoàn trái đã mất hoàn toàn hình dạng bình thường, toàn bộ nhu mô bị đụng dập nặng nề, kèm theo nhiều máu tụ. Bệnh nhân được chẩn đoán bị chấn thương vỡ tinh hoàn trái và chỉ định mổ cấp cứu.

Trong quá trình phẫu thuật thăm dò, các bác sĩ nhận thấy tình trạng tổn thương của bệnh nhân rất nặng. Tinh hoàn trái vỡ nhiều vị trí, nhu mô dập nát kèm nhiều máu tụ, phần mềm xung quanh đụng dập, không còn khả năng bảo tồn.

Các bác sĩ buộc phải cắt bỏ toàn bộ tinh hoàn trái để xử lý triệt để tổn thương và tránh các biến chứng nguy hiểm sau này.

"Đây là một trường hợp vô cùng đáng tiếc. Chấn thương tinh hoàn là một dạng cấp cứu ngoại khoa. Nếu bệnh nhân đến sớm, đặc biệt là trong vòng 24-48 giờ đầu, khả năng bảo tồn tinh hoàn sẽ cao hơn. Việc trì hoãn khiến máu tụ chèn ép, nhu mô tinh hoàn bị thiếu máu nuôi dưỡng và hoại tử, khiến chúng tôi không còn cách nào khác", BS Định nói.

Vì thế, bác sĩ khuyến cáo đấng mày râu không được chủ quan với mọi chấn thương vùng hạ bộ.

Bất kỳ va chạm nào vào vùng bìu, bẹn gây đau đớn, sưng nề, bầm tím dù là tai nạn giao thông, tai nạn thể thao hay tai nạn sinh hoạt tưởng chừng đơn giản cũng đều cần được bác sĩ thăm khám và đánh giá tổn thương.

Tâm lý xấu hổ, e ngại là rào cản lớn khiến nhiều bệnh nhân chậm trễ trong việc điều trị các bệnh lý vùng kín. 24 giờ đầu (đặc biệt là 6 giờ đầu) sau tai nạn là khoảng thời gian vàng đối với chấn thương tinh hoàn. Việc thăm khám và điều trị muộn có thể dẫn đến những hậu quả không thể cứu vãn như cắt bỏ tinh hoàn, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và tâm lý sau này.

Vì thế, nếu sau chấn thương vùng bìu, người bệnh có các triệu chứng như đau chói dữ dội, bìu sưng to nhanh, bầm tím lan rộng, buồn nôn hoặc nôn… cần phải đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Nam học hoặc Ngoại khoa để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Cách sơ cứu đúng trước khi đến viện:

- Nằm nghỉ, kê cao bìu, chườm mát, mặc quần lót nâng đỡ.

- Không tự nắn chỉnh, không chườm nóng.

- Nếu có vết thương hở, chảy máu nên băng vết thương bằng gạc sạch trước khi tới viện.

Để phòng ngừa tai nạn khi chơi thể thao - giải trí mạo hiểm, chúng ta có thể mặc bảo hộ vùng bẹn, thắt dây an toàn, ngồi đúng tư thế, luyện tập trước khi chơi các trò giải trí mạo hiểm hoặc thực hiện dưới sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm. Không nên chơi những trò chơi quá mạo hiểm hoặc dễ gây chấn thương nghiêm trọng.