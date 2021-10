Dòng người hồi hương từ vùng dịch Covid-19: Các địa phương cách ly thế nào?

Dân trí Dòng người hồi hương "khổng lồ" đặt ra cho các tỉnh thành phải có giải pháp tiếp nhận phù hợp dựa trên yếu tố nguy cơ để kiểm soát dịch bệnh.

Phú Thọ

Đoàn người về quê tránh dịch (Ảnh: Đặng Dương).

Sàng lọc, phân loại người hồi hương dựa trên kết quả tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 và kết quả xét nghiệm RT-PCR (áp dụng gộp mẫu nếu đủ điều kiện).

Theo hướng dẫn của Sở Y tế Phú Thọ , sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính, các địa phương thực hiện áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như sau:

- Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19: Áp dụng tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày trở về địa phương. Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR (gộp mẫu nếu đủ điều kiện) ngày thứ nhất và thứ 7 kể từ ngày trở về địa phương. Luôn thực hiện 5K; nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

- Những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19: Áp dụng cách ly tại nhà, nơi cư trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày trở về địa phương; sau đó tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR (gộp mẫu nếu đủ điều kiện) ngày thứ nhất và thứ 7 kể từ ngày trở về địa phương. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định.

- Những người chưa tiêm vaccine phòng Covid-19: Áp dụng cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung cấp huyện trong vòng 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm bằng RT-PCR (gộp mẫu nếu đủ điều kiện) ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 kể từ ngày trở về địa phương.

Ninh Bình

Chiều 5/10, các ngành chức năng tỉnh Ninh Bình đã hoàn tất việc đón, đưa đi cách ly 603 công dân trở về từ TPHCM và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Những công dân được tỉnh Ninh Bình đón về đều thuộc đối tượng ưu tiên như: phụ nữ mang thai, người già, người tàn tật, trẻ em dưới một tuổi...

Công dân thực hiện cách ly tập trung trong thời hạn 14 ngày. Trong quá trình cách ly, công dân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Nếu hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung với cả 3 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính, công dân sẽ được về nhà và tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Nghệ An

Đối với những công dân chưa được tiêm vaccine, chưa được xét nghiệm phải tổ chức cách ly tập trung. Những công dân này sẽ được hỗ trợ tiền ăn, chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu. Đối với những công dân đã tiêm 2 mũi vaccine, có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 kết quả âm tính còn hiệu lực thì đưa về địa phương, tổ chức cách ly tại nhà.

Quảng Bình

Quảng Bình sẽ hỗ trợ và đón gần 3.000 công dân trở về địa phương bằng phương tiện tàu hỏa.

Các công dân được đón trở về quê trong đợt này là các nhóm ưu tiên gồm: phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người già và học sinh đang học tập tại các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đi thăm người thân bị mắc kẹt chưa thể trở về.

Toàn bộ công dân Quảng Bình được đón về quê phải được lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khi về đến Quảng Bình, UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ dựa trên kết quả đánh giá dịch tễ và các vùng nguy cơ để phân loại và hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế phù hợp.

Thừa Thiên Huế

Chiều 5/10, bà Trần Thị Hoài Trâm - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện tỉnh đang chuẩn bị đón công dân về từ vùng dịch có tổ chức.

"UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn khuyến cáo bà con "ai ở đâu yên ở đó". Tuy nhiên, những người đã về, địa phương vẫn sẽ tiếp nhận, đưa đi cách ly và nếu xác định người về từ vùng thực hiện Chỉ thị 16 thì sẽ xử phạt theo quy định " - bà Trâm cho hay.

Hiện tỉnh này cũng đang áp dụng việc cách ly tập trung 7 ngày đối với những người về từ vùng có dịch đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.

Khánh Hòa

Những chiếc xe lỉnh kỉnh đồ đạc, đây là tất cả tài sản họ mang theo khi rời khỏi miền đất hứa (Ảnh: Bảo Kỳ).

Khánh Hòa đã thành lập một tổ công tác đặc biệt để làm việc với TPHCM và các tỉnh phía Nam về công tác hỗ trợ đón công dân có nguyện vọng về quê trước ngày 15/10.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, sẽ có một tổ công tác đặc biệt của tỉnh vào làm việc với TPHCM và các tỉnh phía Nam để làm công tác chuẩn bị, phân loại đối tượng cụ thể, thành phần nào về cách ly tại nhà, thành phần nào cách ly tại khách sạn, khu cách ly. Sau đó tỉnh sẽ đưa xe ô tô vào đón người dân về một cách an toàn nhất.

"Đối với người Khánh Hòa đã được tiêm 2 mũi vaccine thì sẽ được cho phép về nhà theo dõi y tế trong vòng một tuần, còn tiêm một mũi hoặc chưa tiêm sẽ đưa vào khu cách ly tập trung", ông Tuân chia sẻ thêm.

Cà Mau

Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua thống kê hiện nay có khoảng 20.000 người từ các tỉnh, thành tự phát về tỉnh này nên gây quá tải cho các khu cách ly tập trung của các địa phương. Hiện Cà Mau đã phát hiện gần 100 ca dương tính SARS-CoV-2 từ dòng người hồi hương.

Do đó, Cà Mau thống nhất cho người dân được cách ly y tế tại nhà nhưng phải có một số điều kiện. Việc này cũng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.

Cụ thể, thời gian cách ly y tế tại nhà 28 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng Covid-19, người đã tiêm một liều vaccine đủ 14 ngày, người đã khỏi bệnh Covid-19 thời hạn 6 tháng. Các trường hợp này phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 khi về đến Cà Mau.

Sóc Trăng

CSGT Sóc Trăng tiếp tế nước, sữa cho công dân trên đường hồi hương (Ảnh: Xuân Lương).

Từ ngày 4/10, các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng sau khi tiếp nhận công dân cách ly tập trung phải khẩn trương sàng lọc người tiêm vaccine mũi một, mũi 2, người điều trị khỏi Covid-19 có giấy chứng nhận, để tổ chức test nhanh. Nếu kết quả dương tính sẽ đưa vào điều trị, nếu kết quả âm tính sẽ lập danh sách bàn giao về địa phương cho cách ly tại gia đình theo đúng quy định.

Cần Thơ

Sau khi vào Cần Thơ, người dân sẽ được kiểm tra sức khỏe và đưa cách ly tập trung tại ký túc xá khu một, trường Đại học Cần Thơ. Thành phố đã giao cho ngành y tế tham mưu, quyết định về thời gian cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

An Giang

Trước áp lực quá tải tại các khu cách ly tập trung ở 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang, sáng 4/10, Thường trực Tỉnh ủy An Giang họp với các chuyên gia y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang thống nhất cho những trường hợp có kết quả xét nghiệm PCR âm tính và đã tiêm vaccine, cho cách ly tại nhà nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Kiên Giang

Khi người dân về đến các cửa ngõ Kiên Giang, lực lượng chức năng phân nhóm theo từng địa phương, sau đó từng địa phương tổ chức đưa người dân về những khu cách ly tập trung. Tại đây, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh, trường hợp dương tính đưa vào khu cách ly điều trị.

Những trường hợp âm tính đã tiêm 2 mũi vaccine hoặc bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh, cho cách ly tại nhà 7 ngày.

Đối với người có kết quả xét nghiệm âm tính, chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine hoặc trường hợp là bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh hơn 6 tháng sẽ được cách ly tại nhà 14 ngày.

